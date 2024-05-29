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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Afganistan ile Vize Anlaşması Kaldırıldı

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Afganistan ile Vize Anlaşması Kaldırıldı

Recep Tayyip Erdoğan Afganistan Vize
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 08:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Afganistan arasında 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın uygulanması durduruldu.

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Türkiye ile Afganistan arasında 2007'de imzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye ile Afganistan arasında 2007'de imzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar şöyle: "29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar şöyle: "29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Bundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.

Bundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.
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