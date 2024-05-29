Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Afganistan ile Vize Anlaşması Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Afganistan arasında 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın uygulanması durduruldu.