Gülüç Belediyesi'nde Skandal Olay: İYİ Partili Belediye Başkanına ‘Tacizden’ Hapis Cezası

Zonguldak’ın Gülüç belediyesi skandal bir olayla gündeme geldi. Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre, İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’yi taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.