Gülüç Belediyesi'nde Skandal Olay: İYİ Partili Belediye Başkanına ‘Tacizden’ Hapis Cezası
Gülüç Belediyesi'nde Skandal Olay: İYİ Partili Belediye Başkanına ‘Tacizden’ Hapis Cezası
Zonguldak’ın Gülüç belediyesi skandal bir olayla gündeme geldi. Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre, İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’yi taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
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Zonguldak’ın Gülüç ilçesinin belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.
Hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmedi ancak mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Duygu K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.
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