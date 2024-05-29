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Gülüç Belediyesi'nde Skandal Olay: İYİ Partili Belediye Başkanına ‘Tacizden’ Hapis Cezası

Gülüç Belediyesi'nde Skandal Olay: İYİ Partili Belediye Başkanına ‘Tacizden’ Hapis Cezası

İyi Parti Taciz cinsel saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 07:12

Zonguldak’ın Gülüç belediyesi skandal bir olayla gündeme geldi. Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre, İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’yi taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

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Zonguldak’ın Gülüç ilçesinin belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak’ın Gülüç ilçesinin belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmedi ancak mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmedi ancak mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Duygu K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Duygu K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.
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