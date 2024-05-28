Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati Hakkında Dikkat Çeken İddia: "Küçük Kızlara Büyü Yaptırıyorlar"
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati Hakkında Dikkat Çeken İddia: "Küçük Kızlara Büyü Yaptırıyorlar"
İsmailağa Cemaati'ndeki 'Cübbeli Ahmet' krizi devam ediyor. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.
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Cübbeli Ahmet, son konuşmasında İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırıldığını iddia etti.
Gece saatlerinde 9-10 tane kız çocuklarına 'sihirler' yaptırıldığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar. Ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu bilgi. Allah sihir yapanların sihirlerini üzerimizden iptal eylesin" diyerek İsmailağa Cemaatini hedef aldı.
İşte o açıklama:
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