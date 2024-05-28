Haluk Levent'ten 'Filistin Bizim Sorunumuz Değil' Diyenlere Sert Çıkış: 'Bunun Araplarla Bir İlgisi Yok'
Haluk Levent'ten 'Filistin Bizim Sorunumuz Değil' Diyenlere Sert Çıkış: 'Bunun Araplarla Bir İlgisi Yok'
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Filistin halkını desteklediğini duyuran paylaşımlar yaptı. Ancak paylaşımların altına gelen yorumlar Haluk Levent'i sinirlendirdi. “Bırak Filistin’i, Araplar bizim sorunumuz değil” diye yazan takipçilerini Haluk Levent, eleştirdi.
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İsrail, Gazze'nin güneyinde sivillerin son sığınağı olan Refah'ta bir çadır kenti vurdu. Son bilgilere göre ölü sayısı 45'e yükselmiş durumda. 200'den fazla da yaralı var. Bu olay sonrası İsrail tepkilerin hedefi haline gelirken, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Filistin halkını desteklediklerini duyurdu.
Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Haluk Levent, sosyal medya hesabından ''Kahrolasın Netenyahu!'' paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sonrası bir paylaşımda daha yapan Haluk Levent, dikkat çeken bir konuya değindi.
Haluk Levent paylaşımında, ''Bazı arkadaşlarımız “abi bırak Filistin’i. Araplar bizim sorunumuz değil” yazmışlar.. Arkadaşlar bunun Araplarla bir ilgisi yok. Yanıbaşımızda 10 binin üzerinde çocuk öldürüdü. Hitler’in yaptığı gibi. Bombalanan çocukları Arap- Türk diye ayıramayız. Ayırırsak insan olamayız.'' diyerek takipçilerine yanıt verdi.
İşte o paylaşım:
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