Victor Nelsson, Galatasaray Taraftarına Ateş Püskürdü: ''Yazıklar Olsun Size''
Victor Nelsson, Galatasaray Taraftarına Ateş Püskürdü: ''Yazıklar Olsun Size''
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla buluştu. Başarılı futbolcu Victor Nelsson, kutlamalar sonrası taraftarlara tepki gösterdi.
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Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni organizasyonu düzenledi.
Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamlarken, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmemesi dikkat çekti.
Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenilirken, Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı. Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi. Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu öğrenildi.
Victor Nelsson kutlamalar sonrası taraftarlara tepki gösterdi. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" diye yazdı.
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