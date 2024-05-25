Depresyon Hastası 29 Yaşındaki Kadın, Ötanazi ile Ölüme Gitti
Depresyon Hastası 29 Yaşındaki Kadın, Ötanazi ile Ölüme Gitti
Geçtiğimiz günlerde onay alan depresyon hastası 29 yaşındaki Zoraya ter Beek, ötanazi ile ölüme gitti.
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Hollanda'da fiziksel olarak sağlıklı olan ancak uzun süredir depresyon ile mücadele eden 29 yaşındaki Zoraya ter Beek, üç buçuk yıl önce ötanazi başvurusunda bulunmuştu.
Depresyonla daha fazla yaşamak istemediğini söyleyen ve ötanazi talebinin kabul edilmesi büyük tartışma yaratan genç kadının, 29. doğum gününden birkaç gün sonra 22 Mayıs'ta Ötanazi Uzmanlık Merkezi'nde hayata veda ettiği açıklandı.
Bir arkadaşı, Beek'in "insancıl" bir yolla hayata veda ettiğini söyledi ancak ölüm yöntemiyle ilgili ayrıntı vermedi. Genç kadının ölümü sırasında yanında erkek arkadaşının da olduğu belirtildi. Zoraya ter Beek, yıllardır gördüğü depresyon tedavisinin hiçbir işe yaramadığını ve ölmek istediğini söylemişti. Hiçbir fiziksel sağlık sorunu olmayan Beek'in ötanazi talebi dünyada tartışma yaratmış, depresyon hastalarına bu hakkın verilmemesi yönünde eleştiriler ortaya çıkmıştı.
Hollanda, 2001 yılında yardımlı intiharı yasal hale getiren dünyadaki ilk ülke oldu. O zamandan beri ötanazi ülkede giderek daha popüler bir seçenek haline geldi. Hollanda medyasına göre 2022'de Hollanda'da 8.720 ötanazi ölümü yaşandı. Şubat ayında 93 yaşındaki eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ötanazi ile hayatına son vermişti.
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Bence Türkiye'de çoğu kişi bu psikolojik tanıları alabilir ama durup düşünecek ve depresyonu yaşayacak bir hayat koşulu yok, sanırım bu zorlu hayat temposu b... Devamını Gör
Kimseye dünyaya gelirken sorulmamıştı. İnsanın gidişini kendi tayin etmesi çok doğal. Ötenaziyi gün gelecek tüm devletler kabul edecek/etmek zorunda kalacakl... Devamını Gör
Yazık olmuş fakat demek ki ileri derecede depresyon hastası ki ölümü düşünmüş ve uygulamış. O derece bıkmış hayattan. Toprağı bol olsun demek düşer bize de.