Fiziksel Olarak Sağlıklı 29 Yaşındaki Kadın Zihinsel Acı Çektiği Gerekçesiyle 3.5 Yıl Sonra Ötenazi Onayı Aldı
Fiziksel Olarak Sağlıklı 29 Yaşındaki Kadın Zihinsel Acı Çektiği Gerekçesiyle 3.5 Yıl Sonra Ötenazi Onayı Aldı
Kaynak: https://www.theguardian.com/society/a...
Uzun yıllardır ağır depresyon ile mücadele eden 29 yaşındaki Hollandalı kadın Zoraya ter Beek, üç buçuk yıl önce ötenazi başvurusunda bulundu. 2020 yılından beri devam eden süreç, Nisan ayında uluslararası medyada yer aldı. Genç kadının ötenazi isteğinde nihai karara varıldı. Talebi kabul edilen Beek, The Guardian'a konuştu.
İşte, detaylar...
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29 yaşındaki Zoraya ter Beek adlı Hollandalı kadının, kronik depresyon, anksiyete bozukluğu ve tanımlanamayan bir kişilik bozukluğu nedeniyle yaşadığı dayanılmaz zihinsel acılar gerekçesiyle ötenazi talebi onaylandı.
Genç kadın erken çocukluk döneminden bu yana yaşadığı sıkıntıları The Guardian'a anlattı.
Beek, yaşadığı zihinsel acılar nedeniyle 2020 yılında ötenazi için başvuruda bulundu!
Beek, The Guardian'a verdiği röportajda bu süre zarfında kararından hiçbir zaman şüphe duymadığını belirtiyor.
Beek'in durumu Nisan ayında uluslararası medyada yer aldığında gelen kutusu bir anda e-postalarla doldu!
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Önümüzdeki birkaç hafta içinde Beek'in ölümünün gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Beek, bu durum karşısında rahatlama hissettiğini ifade ediyor.
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