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Fiziksel Olarak Sağlıklı 29 Yaşındaki Kadın Zihinsel Acı Çektiği Gerekçesiyle 3.5 Yıl Sonra Ötenazi Onayı Aldı

Fiziksel Olarak Sağlıklı 29 Yaşındaki Kadın Zihinsel Acı Çektiği Gerekçesiyle 3.5 Yıl Sonra Ötenazi Onayı Aldı

Ötenazi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 09:29

Uzun yıllardır ağır depresyon ile mücadele eden 29 yaşındaki Hollandalı kadın Zoraya ter Beek, üç buçuk yıl önce ötenazi başvurusunda bulundu. 2020 yılından beri devam eden süreç, Nisan ayında uluslararası medyada yer aldı. Genç kadının ötenazi isteğinde nihai karara varıldı. Talebi kabul edilen Beek, The Guardian'a konuştu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/society/a...
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29 yaşındaki Zoraya ter Beek adlı Hollandalı kadının, kronik depresyon, anksiyete bozukluğu ve tanımlanamayan bir kişilik bozukluğu nedeniyle yaşadığı dayanılmaz zihinsel acılar gerekçesiyle ötenazi talebi onaylandı.

29 yaşındaki Zoraya ter Beek adlı Hollandalı kadının, kronik depresyon, anksiyete bozukluğu ve tanımlanamayan bir kişilik bozukluğu nedeniyle yaşadığı dayanılmaz zihinsel acılar gerekçesiyle ötenazi talebi onaylandı.

Hollanda'da 2002 yılında kabul edilen bir yasa uyarınca, Beek, üç buçuk yıllık bir sürecin sonunda ötenazi için son onayını aldı. Ancak, psikiyatrik hastalıkları olan kişilerin ötenazi onayı alması Hollanda'da nadir görülen bir durum olduğundan, Beek'in durumu tartışmalara yol açtı.

Genç kadın erken çocukluk döneminden bu yana yaşadığı sıkıntıları The Guardian'a anlattı.

Genç kadın erken çocukluk döneminden bu yana yaşadığı sıkıntıları The Guardian'a anlattı.

Beek'in yaşadığı zorluklar, erken çocukluk döneminde başladı. Kronik depresyon, anksiyete, travma ve tanımlanamayan bir kişilik bozukluğu yaşadı. Kendisine ayrıca otizm teşhisi konuldu. Bir dizi tedaviye rağmen, durumunda herhangi bir iyileşme görülmedi.

Beek, yaşadığı zihinsel acılar nedeniyle 2020 yılında ötenazi için başvuruda bulundu!

Beek, yaşadığı zihinsel acılar nedeniyle 2020 yılında ötenazi için başvuruda bulundu!

Ancak, bu süreç uzun ve karmaşık oldu. Beek'in durumu bir ekip tarafından değerlendirildi, ikinci bir görüş alındı ve kararları başka bir bağımsız doktor tarafından gözden geçirildi. Uzun süredir değerlendirme listesinde olan genç kadın, yaşadığı üç buçuk yıllık sürecin ardından 'Pazartesi günü yardımlı ölüm talebinde bulunup Cuma günü ölmeniz gibi bir durum yok.' diyor.

Beek, The Guardian'a verdiği röportajda bu süre zarfında kararından hiçbir zaman şüphe duymadığını belirtiyor.

Beek, The Guardian'a verdiği röportajda bu süre zarfında kararından hiçbir zaman şüphe duymadığını belirtiyor.

İçinde bulunduğu durumu, '10 yıl sonra tedavi açısından 'hiçbir şey kalmamıştı'. Şu anki yaşam tarzımla baş edemeyeceğimi biliyordum.' diyerek ifade ediyor. Bir dönem kendi canına kıymayı da düşündüğünü söyleyen Zoraya, bir okul arkadaşının intihar etmesinin ardından, bu acı olayın kızın ailesi üzerindeki etkisinin onu caydırdığını söylüyor.

Beek'in durumu Nisan ayında uluslararası medyada yer aldığında gelen kutusu bir anda e-postalarla doldu!

Beek'in durumu Nisan ayında uluslararası medyada yer aldığında gelen kutusu bir anda e-postalarla doldu!

Kamuoyunun tepkisi ve Nisan ayında aldığı tepkiler, Beek üzerinde büyük bir stres oluşturdu. Çoğu yorumun ABD'den geldiğini söyleyen Beek, e-postalarda yer alan yanıltıcı bilgilerin ardından tüm sosyal medya hesaplarını da sildi. 

'Her doktor her aşamada şunu söylüyor: ‘Emin misin? İstediğin zaman durabilirsin.' diyen Beek, gelen maillere de değindi; 'İnsanlar ‘Yapma, hayatın değerli’ diyordu. Bunu biliyorum. Diğerleri özel bir diyet veya ilaç gibi bir tedavileri olduğunu söyledi. Bazıları bana İsa'yı ya da Allah'ı bulmamı ya da cehennemde yanacağımı söyledi. Tam bir fırtınaydı. Bütün olumsuzluklarla başa çıkamadım.'

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Önümüzdeki birkaç hafta içinde Beek'in ölümünün gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Beek, bu durum karşısında rahatlama hissettiğini ifade ediyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Beek'in ölümünün gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Beek, bu durum karşısında rahatlama hissettiğini ifade ediyor.

Ötenazi süreci, sağlık ekibinin Beek'in evine gelmesi ve ona sakinleştirici verilmesiyle başlayacak. Daha sonra kalbini durduracak ilaçlar verilecek ve komaya girene kadar bu süreç devam edecek. Beek, bu durumun kendisi için uykuya dalmak gibi olacağını ifade ediyor.

Ter Beek, bu durum karşısında bir huzur bulduğunu, ancak aynı zamanda suçluluk hissettiğini de belirtiyor. Ancak, bazen sevdiklerini bırakmanın gerektiğini de sözlerine ekliyor.

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