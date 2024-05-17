Fiziksel Olarak Sağlıklı 29 Yaşındaki Kadın Zihinsel Acı Çektiği Gerekçesiyle 3.5 Yıl Sonra Ötenazi Onayı Aldı

Ötenazi süreci, sağlık ekibinin Beek'in evine gelmesi ve ona sakinleştirici verilmesiyle başlayacak. Daha sonra kalbini durduracak ilaçlar verilecek ve komaya girene kadar bu süreç devam edecek. Beek, bu durumun kendisi için uykuya dalmak gibi olacağını ifade ediyor.

Ter Beek, bu durum karşısında bir huzur bulduğunu, ancak aynı zamanda suçluluk hissettiğini de belirtiyor. Ancak, bazen sevdiklerini bırakmanın gerektiğini de sözlerine ekliyor.