Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Bilim İnsanlarından Akşamdan Kalmalığa Çare! Geliştirilen Jel Alkolün Vücuda Verdiği Zararları Azaltabilir!

Bilim İnsanlarından Akşamdan Kalmalığa Çare! Geliştirilen Jel Alkolün Vücuda Verdiği Zararları Azaltabilir!

Alkol
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.05.2024 - 21:08

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) Liderliğinde gerçekleştirilen araşma sonucunda, akşamdan kalmalığı önleyen bir jel geliştirildi. Bilim insanları, bu jelin, alkolün vücuda verdiği zararlın etkisini azaltabileceğini düşünüyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4156...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan "Alkol Detoksifikasyonu için Tek Bölgeli Demir Bağlantılı Amiloid Hidrojeller" adlı çalışma sonucunda üretilen jel alkolün vücuda verdiği zararlı etkileri azaltabilir.

Bilim insanlarının, alkol yaygınlığının yol açtığı küresel sağlık etkilerini azaltmak için etkili panzehirler oluşturmak amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen jel, akşamdan kalmalığa çözüm niteliğinde.

Jel, alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan rahatsız edici semptomları engelleyebilir!

Jel, alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan rahatsız edici semptomları engelleyebilir!

Süt proteinleri ve altın nanoparçacıklarının birleşiminden oluşan jel, alkolün olumsuz etkilerini önlemekte büyük bir potansiyel gösteriyor. Bu jel, alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan rahatsız edici semptomları engelleyebilir ve belki de akşamdan kalma durumunu tamamen ortadan kaldırabilir. 

Jel, sütün peynir yapımı sırasında oluşan peynir altı suyu kullanılarak hazırlanıyor. Bu sıvı, birkaç saat kaynatıldığında, demir ile reaksiyona girerek jelleşebilen uzun şeritler oluşturuyor. Altın nanopartiküllerin ve bir miktar şekerin eklenmesi, jelin alkolü etkisiz hale getirecek enzimatik reaksiyonları kolaylaştırmasına yardımcı oluyor.

Jel, bağırsakta sindirilmesi daha uzun süren ve altın nanopartiküllerin sindirim süresini daha da uzatan bir bileşen içeriyor. Bu özellik, jelin alkolü daha az toksik olan asetik asite dönüştürme süresini artırıyor ve bu sayede vücudumuz asetik asiti su ve karbondioksite parçalayabiliyor.

Kandaki alkol seviyesini 30 dakikada yüzde 40 oranında azaltıyor!

Kandaki alkol seviyesini 30 dakikada yüzde 40 oranında azaltıyor!

Bilim insanlarının bu yeni buluşu, henüz geliştirme aşamasının başında olmasına rağmen, ilk testler fareler üzerinde umut verici sonuçlar gösteriyor. ETH Zürih Üniversitesi'nden malzeme bilimcisi Raffaele Mezzenga ve gıda bilimcisi Jiaqi Su liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, bu jel sayesinde sarhoş farelerin kanındaki alkol seviyelerini 30 dakika içinde yüzde 40 oranında azaltmayı başardı. 

Jel verilen farelerin kanındaki alkol seviyelerinde 30 dakika sonra yüzde 40'lık bir azalmaya takiben, 5 saat içinde yüzde 50'den fazla bir azalma görüldü.

Jel, alkolün parçalanma sürecini karaciğerden sindirim sistemine taşıyor.

Jel, alkolün parçalanma sürecini karaciğerden sindirim sistemine taşıyor.

Sindirim sisteminde gerçekleşen alkolün parçalanma süreci, alkolün karaciğerde metabolize edilmesi sonucu oluşan ve birçok akşamdan kalma semptomuna neden olan asetaldehit üretimi engelleniyor. Araştırmacılar, bu jelin bağırsakta alkolün daha az toksik olan asetik asite dönüşmesini hızlandırdığını gösterdiler.

Jel, 'Alkolü tamamen bırakmak istemeyen ancak vücutlarına zarar vermek istemeyen kişiler için bir çözüm olabilir.'

Jel, 'Alkolü tamamen bırakmak istemeyen ancak vücutlarına zarar vermek istemeyen kişiler için bir çözüm olabilir.'

Jel ile tedavi edilen fareler, yalnızca alkol verilen farelere göre daha az kilo kaybetti ve karaciğerlerinde daha sağlıklı bir yağ metabolizması gözlendi. Bu sonuçlar, jelin vücuttaki birçok organa olan zararı azalttığını gösteriyor.

Mezzenga, alkol tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, 'Alkol kullanmamak her zaman daha sağlıklıdır' diyor. 'Ancak bu jel, alkolü tamamen bırakmak istemeyen ancak vücutlarına zarar vermek istemeyen kişiler için bir çözüm olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Jel, sindirim sisteminde bulunan alkol üzerinde etkili oluyor! Fakat kan dolaşımına karışan alkolun etkilerini ortadan kaldırmak ise mümkün olmayabilir.

Jel, sindirim sisteminde bulunan alkol üzerinde etkili oluyor! Fakat kan dolaşımına karışan alkolun etkilerini ortadan kaldırmak ise mümkün olmayabilir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın