Bilim İnsanlarından Akşamdan Kalmalığa Çare! Geliştirilen Jel Alkolün Vücuda Verdiği Zararları Azaltabilir!

Süt proteinleri ve altın nanoparçacıklarının birleşiminden oluşan jel, alkolün olumsuz etkilerini önlemekte büyük bir potansiyel gösteriyor. Bu jel, alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan rahatsız edici semptomları engelleyebilir ve belki de akşamdan kalma durumunu tamamen ortadan kaldırabilir.

Jel, sütün peynir yapımı sırasında oluşan peynir altı suyu kullanılarak hazırlanıyor. Bu sıvı, birkaç saat kaynatıldığında, demir ile reaksiyona girerek jelleşebilen uzun şeritler oluşturuyor. Altın nanopartiküllerin ve bir miktar şekerin eklenmesi, jelin alkolü etkisiz hale getirecek enzimatik reaksiyonları kolaylaştırmasına yardımcı oluyor.

Jel, bağırsakta sindirilmesi daha uzun süren ve altın nanopartiküllerin sindirim süresini daha da uzatan bir bileşen içeriyor. Bu özellik, jelin alkolü daha az toksik olan asetik asite dönüştürme süresini artırıyor ve bu sayede vücudumuz asetik asiti su ve karbondioksite parçalayabiliyor.