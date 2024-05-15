Bilim İnsanlarından Akşamdan Kalmalığa Çare! Geliştirilen Jel Alkolün Vücuda Verdiği Zararları Azaltabilir!
Bilim İnsanlarından Akşamdan Kalmalığa Çare! Geliştirilen Jel Alkolün Vücuda Verdiği Zararları Azaltabilir!
Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4156...
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) Liderliğinde gerçekleştirilen araşma sonucunda, akşamdan kalmalığı önleyen bir jel geliştirildi. Bilim insanları, bu jelin, alkolün vücuda verdiği zararlın etkisini azaltabileceğini düşünüyor.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan "Alkol Detoksifikasyonu için Tek Bölgeli Demir Bağlantılı Amiloid Hidrojeller" adlı çalışma sonucunda üretilen jel alkolün vücuda verdiği zararlı etkileri azaltabilir.
Jel, alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan rahatsız edici semptomları engelleyebilir!
Kandaki alkol seviyesini 30 dakikada yüzde 40 oranında azaltıyor!
Jel, alkolün parçalanma sürecini karaciğerden sindirim sistemine taşıyor.
Jel, 'Alkolü tamamen bırakmak istemeyen ancak vücutlarına zarar vermek istemeyen kişiler için bir çözüm olabilir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Jel, sindirim sisteminde bulunan alkol üzerinde etkili oluyor! Fakat kan dolaşımına karışan alkolun etkilerini ortadan kaldırmak ise mümkün olmayabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın