iPhone 17 Vergisiz Fiyatları: Telefonda ÖTV Kalkacak mı?
Üniversite öğrencilerinin alacakları telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarda Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf edilmesi için TBMM’ye teklif sunuldu. Dikkat çeken bu gelişmenin ardından vergisiz iPhone fiyatları merak edildi. iPhone 17 vergisiz ne kadar? İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telefonda ÖTV kalkacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
iPhone 17 vergisiz fiyatları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın