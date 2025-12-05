iPhone 17 Vergisiz Fiyatları: Telefonda ÖTV Kalkacak mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alırken ÖTV’den muaf tutulması için Meclis’e teklif sunduklarını açıkladı. Özdemir, teknolojik cihaz fiyatlarının ciddi ölçüde artmasına dikkat çekerek öğrenci ve ailelerde mali yük oluşturduğunu belirtti. Teklifin detaylarına göre 26 yaşında gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, TC vatandaşı olan yükseköğretim öğrencileri akıllı telefon, bilgisayar, tablet alırken bir defaya mahsus ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak.

Öte yanda teklif Meclis’te görüşülüyor. Henüz bir karar verilmiş değil.