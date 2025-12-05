onedio
iPhone 17 Vergisiz Fiyatları: Telefonda ÖTV Kalkacak mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 19:59

Üniversite öğrencilerinin alacakları telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarda Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf edilmesi için TBMM’ye teklif sunuldu. Dikkat çeken bu gelişmenin ardından vergisiz iPhone fiyatları merak edildi. iPhone 17 vergisiz ne kadar? İşte detaylar…

Telefonda ÖTV kalkacak mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alırken ÖTV’den muaf tutulması için Meclis’e teklif sunduklarını açıkladı. Özdemir, teknolojik cihaz fiyatlarının ciddi ölçüde artmasına dikkat çekerek öğrenci ve ailelerde mali yük oluşturduğunu belirtti. Teklifin detaylarına göre 26 yaşında gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, TC vatandaşı olan yükseköğretim öğrencileri akıllı telefon, bilgisayar, tablet alırken bir defaya mahsus ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak. 

Öte yanda teklif Meclis’te görüşülüyor. Henüz bir karar verilmiş değil.

iPhone 17 vergisiz fiyatları:

📌 iPhone 17:

Vergili fiyat 77.999 TL

Vergisiz fiyat: 45.060 TL 

📌iPhone 17 Air: 

Vergili fiyat: 97.999 TL

Vergisiz fiyat: 56.614 TL 

📌iPhone 17 Pro:

Vergili fiyat: 107.999 TL

Vergisiz fiyat: 62.392 TL 

📌iPhone 17 Pro Max:

Vergili fiyat: 119.999 TL

Vergisiz fiyat: 69.324 TL

