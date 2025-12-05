Zamlı Maaşlar: Memur, Emekli, SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Hesapladı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Aralık'ta Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beş aylık tablo netleşti. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan milyonlarca emekli ve memurun maaşı da belli olmaya başladı. Şimdi ise gözler Aralık ayı verisine çevrildi. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşı kaç TL olacak? TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, zamlı maaşları tek tek hesapladı. İşte SSK, BağKur, Emekli, Memur Maaş Tablosu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın