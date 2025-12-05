onedio
Zamlı Maaşlar: Memur, Emekli, SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Hesapladı

Zamlı Maaşlar: Memur, Emekli, SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Hesapladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 19:28

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Aralık'ta Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beş aylık tablo netleşti. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan milyonlarca emekli ve memurun maaşı da belli olmaya başladı. Şimdi ise gözler Aralık ayı verisine çevrildi. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşı kaç TL olacak? TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, zamlı maaşları tek tek hesapladı. İşte SSK, BağKur, Emekli, Memur Maaş Tablosu!

Memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

Memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, beş aylık enflasyon verileriyle yeni maaşları tek tek hesapladı. 

Memur ve memur emeklinin zammında toplu sözleşme etki ediyor. 7.dönem toplu sözleşmesinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11 zamma karar verilmişti. Yılmaz’a göre 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 olunca toplu sözleşmeyle birlikte bu oran yüzde 17.56’ya ulaşıyor. 

Yılmaz’ın hesaplaması şöyle:

  • Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.652 TL

  • Bekar memur: 46.709 TL → 54.911 TL

  • Evli memur: 50.502 TL → 59.370 TL

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise 6 aylık enflasyon verisi yüzde 18.70 olacak. Bu oranla ise maaş tablosu şöyle oluşacak:

  • Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.911 TL

  • Bekar memur: 46.709 TL → 55.443 TL

  • Evli memur: 50.502 TL → 59.945 TL

En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?

En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?

Emin Yılmaz, 5 aylık veriyle göre en düşük emekli maaşında 18 bin 773 TL’nin kesinleştiğini söyledi. 4 milyon 100 bin emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Yılmaz, Hükümetin genellikle kök aylığı 16 bin 881 TL olan gruba enflasyon oranında iyileştirme yaptığını belirtti. Yılmaz, “Bu durumda 16.881 lira, yüzde 12.28 artışla 18.953 TL’ye çıkabilir” dedi.

