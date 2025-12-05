Zamlı Maaşlar: Memur, Emekli, SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Hesapladı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, beş aylık enflasyon verileriyle yeni maaşları tek tek hesapladı.

Memur ve memur emeklinin zammında toplu sözleşme etki ediyor. 7.dönem toplu sözleşmesinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11 zamma karar verilmişti. Yılmaz’a göre 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 olunca toplu sözleşmeyle birlikte bu oran yüzde 17.56’ya ulaşıyor.

Yılmaz’ın hesaplaması şöyle:

Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.652 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 54.911 TL

Evli memur: 50.502 TL → 59.370 TL

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise 6 aylık enflasyon verisi yüzde 18.70 olacak. Bu oranla ise maaş tablosu şöyle oluşacak: