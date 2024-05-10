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10 Mayıs İnme Farkındalık Günü Uyarısı! Türkiye'de Her 15 Dakikada Bir Kişi İnme Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

10 Mayıs İnme Farkındalık Günü Uyarısı! Türkiye'de Her 15 Dakikada Bir Kişi İnme Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.05.2024 - 09:37

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında TÜİK verilerine değinen profesör doktor, Türkiye'de her 15 dakikada bir kişinin inme sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İşte, detaylar...

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TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kaydedilen 507 bin 938 ölümden 183 bin 109'u kalp-damar sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor!

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kaydedilen 507 bin 938 ölümden 183 bin 109'u kalp-damar sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor!

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine değindiği konuşmasında, 2020 yılında yaşanan 183 bin 109 ölümün kalp-damar sistemi hastalıklarından kaynaklandığını ifade ettikten sonra;

'İnme nedeniyle ölenlerin sayısı ise 35 bin 880'dir. Türkiye'de her 15 dakikada bir kişi inme nedeniyle yaşamını yitirmektedir.' dedi.

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor!

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor!

Arsava, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada '2021'de ise ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak 565 bin 594'e ulaşmış, ölümlerin yüzde 33,4'ünden sorumlu olan kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları yine en yaygın ölüm nedenleri arasında yer almıştır.' diyerek uyarıda bulundu.

"Risk faktörleri olan kişiler, mutlaka hekim kontrolünde olmalı"

"Risk faktörleri olan kişiler, mutlaka hekim kontrolünde olmalı"

Prof. Dr. Arsava, inme durumlarında hızlı müdahalenin sadece hayat kurtarmakla kalmayıp, inme sonrası yaşanabilecek sakatlık oranlarını da minimuma indirdiğini belirtti.

Uzmandan Tavsiyeler: İnme Riski Nasıl Azaltılır?

Uzmandan Tavsiyeler: İnme Riski Nasıl Azaltılır?

İnme belirtilerinin görülmesi durumunda derhal 112'ye başvurmanın hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Arsava, inme riskini azaltmak için yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

'İnme riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı benimsenmeli. Bunun için sigara ve alkol tüketiminden uzak durulmalı, düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenilmeli, stresten uzak kalmaya gayret gösterilmeli. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri olan kişiler, mutlaka hekim kontrolünde olmalı ve düzenli kontrollerini yaptırmalı. Hastalık tanısı bulunanlar ise mutlaka tedavi edilmeli.'

Prof. Dr. Arsava, inmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı: Erken müdehale

Prof. Dr. Arsava, inmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı: Erken müdehale

Prof. Dr. Arsava, inmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtirken, herkesin bu tıbbi acil durumu tanıma, önleme ve tedavi etme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

İnme risk faktörlerinin bilinmesinin ve belirtilerinin tanınmasının erken müdahale konusunda farkındalığı artırdığını vurgulayan Arsava, İnme Farkındalık Günü'nün bu yılki temasının 'İnmeye dur de' olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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Peki, İnme Nedir?

Peki, İnme Nedir?

İnme, beyindeki bir kan damarının tıkanması veya yırtılması sonucunda beyin dokusunun oksijen ve besin maddelerinden yoksun kalması durumudur. Bu durum genellikle ani başlangıçlıdır ve beyin fonksiyonlarında hızlı bir bozulmaya yol açar. 

İnme, dünya genelinde ölüm ve engellilik nedenleri arasında önemli bir yer tutar. İnmenin belirtileri arasında aniden başlayan güçsüzlük, konuşma bozukluğu, yüzde asimetri, görme kaybı, baş dönmesi ve denge kaybı sayılabilir. İnmenin tedavisi, nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, inme tedavisinin başarısı, belirtilerin erken tanınması ve hızlı müdahaleye bağlıdır. 

İnme geçiren kişilerin bir kısmı tamamen iyileşirken, bazıları kalıcı hasar ve engellilik ile yaşamak zorunda kalabilir. İnme, kalıcı felç, konuşma bozukluğu, görme kaybı, denge bozukluğu ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

İnme riskini azaltmanın yolları arasında sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımının azaltılması ve kan basıncı ile kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması yer alır.

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