10 Mayıs İnme Farkındalık Günü Uyarısı! Türkiye'de Her 15 Dakikada Bir Kişi İnme Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

İnme, beyindeki bir kan damarının tıkanması veya yırtılması sonucunda beyin dokusunun oksijen ve besin maddelerinden yoksun kalması durumudur. Bu durum genellikle ani başlangıçlıdır ve beyin fonksiyonlarında hızlı bir bozulmaya yol açar.

İnme, dünya genelinde ölüm ve engellilik nedenleri arasında önemli bir yer tutar. İnmenin belirtileri arasında aniden başlayan güçsüzlük, konuşma bozukluğu, yüzde asimetri, görme kaybı, baş dönmesi ve denge kaybı sayılabilir. İnmenin tedavisi, nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, inme tedavisinin başarısı, belirtilerin erken tanınması ve hızlı müdahaleye bağlıdır.

İnme geçiren kişilerin bir kısmı tamamen iyileşirken, bazıları kalıcı hasar ve engellilik ile yaşamak zorunda kalabilir. İnme, kalıcı felç, konuşma bozukluğu, görme kaybı, denge bozukluğu ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

İnme riskini azaltmanın yolları arasında sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımının azaltılması ve kan basıncı ile kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması yer alır.