10 Mayıs İnme Farkındalık Günü Uyarısı! Türkiye'de Her 15 Dakikada Bir Kişi İnme Nedeniyle Hayatını Kaybediyor
10 Mayıs İnme Farkındalık Günü Uyarısı! Türkiye'de Her 15 Dakikada Bir Kişi İnme Nedeniyle Hayatını Kaybediyor
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında TÜİK verilerine değinen profesör doktor, Türkiye'de her 15 dakikada bir kişinin inme sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kaydedilen 507 bin 938 ölümden 183 bin 109'u kalp-damar sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor!
Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor!
"Risk faktörleri olan kişiler, mutlaka hekim kontrolünde olmalı"
Uzmandan Tavsiyeler: İnme Riski Nasıl Azaltılır?
Prof. Dr. Arsava, inmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı: Erken müdehale
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki, İnme Nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın