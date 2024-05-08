Bilim İnsanları Sağlık İçin 24 Saati Planladı! Peki Günde Kaç Saat Oturmalı, Uyumalı ve Hareket Etmeli?

Hafif yoğunlukta fiziksel aktivite, yani dakikada 100 adımdan az yürümek, glikoz kontrolü ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu tespit edildi. Bu tür aktiviteler genellikle gün boyunca aralıklı olarak gerçekleşir ve özellikle tip 2 diyabet hastalarında önemli olduğu görüldü.

Araştırmalar, düzenli hafif fiziksel aktivitelerle oturma sürelerini kesintiye uğratmanın, metabolizmayı iyileştirebileceğini gösteriyor.

Orta yoğunlukta fiziksel aktivite süresi ise dakikada 100 adımdan fazla yürümek olarak tanımlanıyor. Bu, günde 2 saatten fazla bir süreyi kapsıyor.