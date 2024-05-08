Bilim İnsanları Sağlık İçin 24 Saati Planladı! Peki Günde Kaç Saat Oturmalı, Uyumalı ve Hareket Etmeli?
Bilim İnsanları Sağlık İçin 24 Saati Planladı! Peki Günde Kaç Saat Oturmalı, Uyumalı ve Hareket Etmeli?
Kaynak: https://theconversation.com/how-much-...
Bir gün boyunca gerçekleştirdiğimiz aktivitelerle 24 saati nasıl geçirdiğimiz, sağlık açısından bir hayli önemli. İşte tam da bu noktada, yaşamsal dengeyi korumak için ihtiyacımız olan aktivite takvimi, bilim insanları tarafından oluşturuldu. Peki, günde kaç saat uyumalı, oturmalı, hareket etmeli ya da egzersiz yapmalı?
İşte, detaylar...
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Sağlığımızı optimize etmek için 24 saati dengelemenin en iyi yolu nedir?
Araştırma, 7 gün boyunca insanların fiziksel davranışlarını yorumlayabilen vücut sensörleri takan 2.000'den fazla yetişkinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Oluşturulan model ile 24 saat boyunca gerçekleştirilen binlerce aktivite ve bu aktivitelerin kalp hastalığı riski ile kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkileri incelendi.
Şimdi de bilim insanlarının; hafif, orta-ağır aktiviteleri ve yapılma sürelerini nasıl ele aldığını görelim.
Araştırma verilerine göre genel anlamda, oturma süresinin azaltılması, ayakta durma ve hafif yoğunlukta fiziksel aktivitenin arttırılması; daha yoğun fiziksel aktivitenin arttırılması ve gecede 8.3 saat sağlıklı bir uykunun hedeflenmesi önerilmektedir.
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İşte, Swinburne Üniversitesi Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü'nden Christian Brakenridge önderliğinde yapılan çalışmada, aktiviteler arasında ideal denge noktası bulunması için aktivitelere ayrılması gereken süreler
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