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Bilim İnsanları Sağlık İçin 24 Saati Planladı! Peki Günde Kaç Saat Oturmalı, Uyumalı ve Hareket Etmeli?

Bilim İnsanları Sağlık İçin 24 Saati Planladı! Peki Günde Kaç Saat Oturmalı, Uyumalı ve Hareket Etmeli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.05.2024 - 20:58

Bir gün boyunca gerçekleştirdiğimiz aktivitelerle 24 saati nasıl geçirdiğimiz, sağlık açısından bir hayli önemli. İşte tam da bu noktada, yaşamsal dengeyi korumak için ihtiyacımız olan aktivite takvimi, bilim insanları tarafından oluşturuldu. Peki, günde kaç saat uyumalı, oturmalı, hareket etmeli ya da egzersiz yapmalı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://theconversation.com/how-much-...
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Sağlığımızı optimize etmek için 24 saati dengelemenin en iyi yolu nedir?

Sağlığımızı optimize etmek için 24 saati dengelemenin en iyi yolu nedir?

The Conversation'da yayımlanan makaleye göre bilim insanlarının kalp hastalığı, felç ve diyabet risk faktörleri açısından ele aldıkları '24 saati dengelemenin en iyi yolu nedir?' sorusuna yanıt geldi. Yapılan araştırmalar, dengeyi bulmak için beş farklı sınıfta incelenen aktivitelere ne kadar zaman ayrılması ve ne zaman yapılması gerektiğini ortaya çıkardı. 

5 sınıfta incelenen aktiviteler arasında: Uyumak, oturmak, ayakta durmak, hafif ve orta-ağır aktiviteler yer aldı.

Araştırma, 7 gün boyunca insanların fiziksel davranışlarını yorumlayabilen vücut sensörleri takan 2.000'den fazla yetişkinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Araştırma, 7 gün boyunca insanların fiziksel davranışlarını yorumlayabilen vücut sensörleri takan 2.000'den fazla yetişkinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalışmaya başlamadan önce katılımcıların, bel çevresi, kan şekeri ve insülin duyarlılığı ölçüldü. Daha sonra vücut sensörü ve değerlendirme verileri eşleştirildi, analizler yapıldı. Bu sayede, bir model oluşturmak için kalp hastalığı ve felç riski puanı gibi sağlık riski belirteçlerine karşı test edildi.

Oluşturulan model ile 24 saat boyunca gerçekleştirilen binlerce aktivite ve bu aktivitelerin kalp hastalığı riski ile kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkileri incelendi.

Oluşturulan model ile 24 saat boyunca gerçekleştirilen binlerce aktivite ve bu aktivitelerin kalp hastalığı riski ile kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkileri incelendi.

Bu inceleme sonucunda, oturma, ayakta durma, hafif ve orta yoğunlukta fiziksel aktivitelerin optimal karışımı belirlendi.

Bel çevresi, kan şekeri, insülin duyarlılığı, kalp hastalığı ve felç riski gibi faktörler dikkate alındığında, optimal zaman dilimlerinin farklı olduğu görüldü. Bu faktörlerin kesiştiği noktalar, kalp hastalığı ve diyabet riski açısından en uygun bölge olarak belirlendi.

Şimdi de bilim insanlarının; hafif, orta-ağır aktiviteleri ve yapılma sürelerini nasıl ele aldığını görelim.

Şimdi de bilim insanlarının; hafif, orta-ağır aktiviteleri ve yapılma sürelerini nasıl ele aldığını görelim.

Hafif yoğunlukta fiziksel aktivite, yani dakikada 100 adımdan az yürümek, glikoz kontrolü ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu tespit edildi. Bu tür aktiviteler genellikle gün boyunca aralıklı olarak gerçekleşir ve özellikle tip 2 diyabet hastalarında önemli olduğu görüldü.

Araştırmalar, düzenli hafif fiziksel aktivitelerle oturma sürelerini kesintiye uğratmanın, metabolizmayı iyileştirebileceğini gösteriyor. 

Orta yoğunlukta fiziksel aktivite süresi ise dakikada 100 adımdan fazla yürümek olarak tanımlanıyor. Bu, günde 2 saatten fazla bir süreyi kapsıyor.

Araştırma verilerine göre genel anlamda, oturma süresinin azaltılması, ayakta durma ve hafif yoğunlukta fiziksel aktivitenin arttırılması; daha yoğun fiziksel aktivitenin arttırılması ve gecede 8.3 saat sağlıklı bir uykunun hedeflenmesi önerilmektedir.

Araştırma verilerine göre genel anlamda, oturma süresinin azaltılması, ayakta durma ve hafif yoğunlukta fiziksel aktivitenin arttırılması; daha yoğun fiziksel aktivitenin arttırılması ve gecede 8.3 saat sağlıklı bir uykunun hedeflenmesi önerilmektedir.
doktorunuz.tv

DİKKAT: Araştırma sonucunda yapılan önerilerin yetişkinler için olduğu ve herkesin farklı ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Hareket etmek eğlenceli olmalı ve bu, her şeyden önce göz önünde bulundurulmalıdır.

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İşte, Swinburne Üniversitesi Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü'nden Christian Brakenridge önderliğinde yapılan çalışmada, aktiviteler arasında ideal denge noktası bulunması için aktivitelere ayrılması gereken süreler

İşte, Swinburne Üniversitesi Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü'nden Christian Brakenridge önderliğinde yapılan çalışmada, aktiviteler arasında ideal denge noktası bulunması için aktivitelere ayrılması gereken süreler

  • Uyku: 8,3 saat

  • Oturma: 6 saat

  • Ayakta durma: 5,2 saat

  • Hafif aktiviteler: 2,2 saat

  • Orta-yoğun eforlu aktiviteler: 2,2 saat

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