Öfke Kan Damarları ve Kalbi Etkiliyor! Peki Öfke Kalp Krizini Tetikliyor Olabilir mi?
Öfke Kan Damarları ve Kalbi Etkiliyor! Peki Öfke Kalp Krizini Tetikliyor Olabilir mi?
Kaynak: https://www.nih.gov/news-events/news-...
Bilim insanları kalp krizine neden olan faktörlere ilişkin araştırmada 'öfkenin' krizlere etkisini ele aldı. Genç ve sağlıklı 280 kişilik grubun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada ortaya çıkan sonuç, aşırı öfkenin kalp krizini tetikleyip tetiklemediğine dair net verilere işaret etti.
İşte, detaylar...
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Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilip, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmada, akut öfkenin kalp krizi riskini tetikleyip tetiklemediği incelendi.
Katılımcılar 4 gruba ayrıldı, çalışma öncesi ve çalışma sonrası 100 dakika aralıklarla kan örnekleri alındı.
Peki, aşırı öfke kalp krizini tetikliyor mu?
Öfke, kan damarlarının genişleme yeteneğini kısıtlıyor!
Öfkenin vücuttaki, özellikle de damarlardaki etkisi ancak 40 dakika sonra azalıyor!
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Öfke sırasında kan damarlarında medyana gelen olumsuz etkinin nedeni henüz bulunamadı!
Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Klinik Uygulamalar ve Önleme Şubesinde psikolog ve program sorumlusu olan Donze, sık sık öfkelenen insanları uyarıyor: Öfke yönetimi gerekli!
Araştırma verileri, gelecekteki çalışmalarla, sevinç veya kahkaha gibi olumlu duyguların, öfkenin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini köreltip köreltemeyeceğini de araştırabileceğine işaret ediyor!
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