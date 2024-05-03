Öfke Kan Damarları ve Kalbi Etkiliyor! Peki Öfke Kalp Krizini Tetikliyor Olabilir mi?

Araştırmayı finanse eden Enstitü (NHLBI)'den Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Klinik Uygulamalar ve Önleme Şubesinde psikolog ve program sorumlusu olan Ph.D. Laurie Friedman Donze, sık sık öfkelenen insanlar için öfkeyi yönetmenin önemli olduğunu söyledi.

Yardımcı olabilecek yaklaşımlar arasında egzersiz, yoga, derin nefes alma ve bilişsel davranışçı terapi (BDT) yer alır. Öfke kontrolüne yönelik etkili BDT stratejileri kendi kendine yardım kitapları aracılığıyla da öğrenilebilir.