Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Öfke Kan Damarları ve Kalbi Etkiliyor! Peki Öfke Kalp Krizini Tetikliyor Olabilir mi?

Öfke Kan Damarları ve Kalbi Etkiliyor! Peki Öfke Kalp Krizini Tetikliyor Olabilir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 19:09

Bilim insanları kalp krizine neden olan faktörlere ilişkin araştırmada 'öfkenin' krizlere etkisini ele aldı. Genç ve sağlıklı 280 kişilik grubun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada ortaya çıkan sonuç, aşırı öfkenin kalp krizini tetikleyip tetiklemediğine dair net verilere işaret etti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nih.gov/news-events/news-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilip, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmada, akut öfkenin kalp krizi riskini tetikleyip tetiklemediği incelendi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilip, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmada, akut öfkenin kalp krizi riskini tetikleyip tetiklemediği incelendi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen son klinik çalışma, New York City'deki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalışma, 18 ila 73 yaş arası 280 sağlıklı yetişkin üzerinde yapıldı.  

Araştırmacılar, katılımcıların kan damarlarındaki kan akışı değişikliklerini ölçtüler ve ardından katılımcılara öfke, kaygı, üzüntü veya nötr bir duygusal durumu tetikleyecek bir görev verdiler. Dört gruba ayrılan katılımcıların vücutlarının bu duygular karşısında verdiği tepkilerin gözlemlenmesi sonucunda, akut bir öfke nöbeti ile artan kalp krizi riski arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürüldü.

Katılımcılar 4 gruba ayrıldı, çalışma öncesi ve çalışma sonrası 100 dakika aralıklarla kan örnekleri alındı.

Katılımcılar 4 gruba ayrıldı, çalışma öncesi ve çalışma sonrası 100 dakika aralıklarla kan örnekleri alındı.

Deneye başlamadan önce ve başladıktan sonra 100 dakika aralıklarla katılımcılardan kan örneği alan araştırmacılar, kan akışı ile basınç ölçümleri yaptılar. Araştırma verileri, sıkça yaşanan öfkenin kalp hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu.

Peki, aşırı öfke kalp krizini tetikliyor mu?

Peki, aşırı öfke kalp krizini tetikliyor mu?

Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde (AHA) yayınlanan bu çalışma, öfkenin kan damarlarının işleyişini bozarak kalp krizi veya felce yol açabilecek hasarlara sebep olabileceğini ifade ediyor.

Öfke, kan damarlarının genişleme yeteneğini kısıtlıyor!

Öfke, kan damarlarının genişleme yeteneğini kısıtlıyor!

Uzun süreli gözlemsel çalışmalardan elde edilen bilgiler, öfkenin kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermişti. Bu yeni çalışma ise, öfkenin kalp sağlığı üzerindeki etkisinin nasıl gerçekleştiğini daha net bir şekilde açıklıyor. 

Özellikle, öfkenin kan damarlarının genişleme yeteneğini kısıtlayarak kalp hastalığı riskini artırdığına dikkat çekiliyor. Bu bulgu, öfke yönetiminin kalp hastalığını önleme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Öfkenin vücuttaki, özellikle de damarlardaki etkisi ancak 40 dakika sonra azalıyor!

Öfkenin vücuttaki, özellikle de damarlardaki etkisi ancak 40 dakika sonra azalıyor!

Sonuçlar, öfke durumunda kan damarlarının genişleme yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi. Bu durum, öfkeyi tetikleyen olaydan yaklaşık 40 dakika sonra azalmaya başladı. Diğer yandan, kaygı ve üzüntü durumunda kan damarları üzerinde belirgin bir etki gözlenmedi.

Tüm bunların yanında önceki çalışmalar da bozulmuş kan damarı genişlemesinin, aterosklerozun (damar duvarlarında yağ birikintilerinin birikmesi) gelişiminin öncüsü olduğunu ve bunun da kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere kalp hastalıklarına yol açabileceğini göstermişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öfke sırasında kan damarlarında medyana gelen olumsuz etkinin nedeni henüz bulunamadı!

Öfke sırasında kan damarlarında medyana gelen olumsuz etkinin nedeni henüz bulunamadı!

Araştırmacılar, öfkenin kan damarları üzerindeki olumsuz etkisinin tam olarak neden kaynaklandığını belirlemek için daha fazla çalışma yapmayı planlıyorlar. Ancak, otonom sinir sistemi aktivasyonu, stres hormonlarındaki değişiklikler ve artan arteriyel inflamasyon gibi faktörlerin rol oynayabileceği düşünülüyor.

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Klinik Uygulamalar ve Önleme Şubesinde psikolog ve program sorumlusu olan Donze, sık sık öfkelenen insanları uyarıyor: Öfke yönetimi gerekli!

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Klinik Uygulamalar ve Önleme Şubesinde psikolog ve program sorumlusu olan Donze, sık sık öfkelenen insanları uyarıyor: Öfke yönetimi gerekli!

Araştırmayı finanse eden Enstitü (NHLBI)'den Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Klinik Uygulamalar ve Önleme Şubesinde psikolog ve program sorumlusu olan Ph.D. Laurie Friedman Donze, sık sık öfkelenen insanlar için öfkeyi yönetmenin önemli olduğunu söyledi. 

Yardımcı olabilecek yaklaşımlar arasında egzersiz, yoga, derin nefes alma ve bilişsel davranışçı terapi (BDT) yer alır. Öfke kontrolüne yönelik etkili BDT stratejileri kendi kendine yardım kitapları aracılığıyla da öğrenilebilir.

Araştırma verileri, gelecekteki çalışmalarla, sevinç veya kahkaha gibi olumlu duyguların, öfkenin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini köreltip köreltemeyeceğini de araştırabileceğine işaret ediyor!

Araştırma verileri, gelecekteki çalışmalarla, sevinç veya kahkaha gibi olumlu duyguların, öfkenin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini köreltip köreltemeyeceğini de araştırabileceğine işaret ediyor!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın