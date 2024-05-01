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Uzmanlardan Uyarı Geldi! Larva Dönemi Kaçırılmamalı Aksi Takdirde 'Salgın Hastalıklara Yol Açabilir!'

Uzmanlardan Uyarı Geldi! Larva Dönemi Kaçırılmamalı Aksi Takdirde 'Salgın Hastalıklara Yol Açabilir!'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.05.2024 - 00:11 Son Güncelleme: 02.05.2024 - 00:13

Sıcaklığın artmasıyla artan sivrisinek popülasyonu enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını alarma geçirdi. Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sivrisineklerin çeşitli mikropları taşıdığını hatırlattı. Zamanında müdehale edilmezse, salgın haline gelebilir diyerek Belediyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nı uyardı. 

İşte, detaylar...

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Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan artış, sinek popülasyonunu da artırdı! Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan artış, sinek popülasyonunu da artırdı! Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Özellikle sivrisineklerin taşıdığı mikroplara değinen Taşova, artan sinek popülasyonunun başta deprem bölgesinde olmak üzere salgın hastalığa neden olabileceğine işaret etti.

'Larva dönemini kaçırmadan' müdehale edilmeli!

'Larva dönemini kaçırmadan' müdehale edilmeli!

Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sivrisinekler çeşitli mikropların taşıyıcısıdır. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonun arttığını gözlemliyoruz. Özellikle deprem bölgesinde salgın hastalıklara yol açabilir. Bu konuya ciddiyetle ve sistematik olarak eğilmek gerekiyor. Zamanında yapılan müdahaleler önemlidir. Örneğin Larva dönemini kaçırmadan belediyelerimiz ve Sağlık Bakanlığımız ortaklaşa çalışmalarla önlem alabilir” ifadelerine yer verdi.

Geçmiş yıllarda Adana'da yaşanan sıtma salgınlarına değinildi: Tekrar etmeden yetkililer göreve çağırıldı.

Geçmiş yıllarda Adana'da yaşanan sıtma salgınlarına değinildi: Tekrar etmeden yetkililer göreve çağırıldı.

İHA'nın haberine göre, Adana'da yaşayan Fatma Keser, geçmiş yıllarda yaşanan sıtma salgınlarını hatırlatarak yetkililere seslendi. 

Bölgede geceleri uyuyamadıklarını ifade eden Fatma Keser, daha sonra konuşmasında 'Havalar ısında sinekler hemen çıktı. Her yıl aynı şey neden bununla mücadele edilmiyor anlaşılır gibi değil. Bence böyle giderse salgın kapıda. Bu konuda belediyeleri, sağlık bakanlığını ve diğer tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Adana’da daha önce insanlar sivrisinek çokluğundan dolayı sıtmadan ölüyormuş, yine aynı şeyler mi olmalı önlem almak için' dedi.

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