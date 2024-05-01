Uzmanlardan Uyarı Geldi! Larva Dönemi Kaçırılmamalı Aksi Takdirde 'Salgın Hastalıklara Yol Açabilir!'

İHA'nın haberine göre, Adana'da yaşayan Fatma Keser, geçmiş yıllarda yaşanan sıtma salgınlarını hatırlatarak yetkililere seslendi.

Bölgede geceleri uyuyamadıklarını ifade eden Fatma Keser, daha sonra konuşmasında 'Havalar ısında sinekler hemen çıktı. Her yıl aynı şey neden bununla mücadele edilmiyor anlaşılır gibi değil. Bence böyle giderse salgın kapıda. Bu konuda belediyeleri, sağlık bakanlığını ve diğer tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Adana’da daha önce insanlar sivrisinek çokluğundan dolayı sıtmadan ölüyormuş, yine aynı şeyler mi olmalı önlem almak için' dedi.