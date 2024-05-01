Uzmanlardan Uyarı Geldi! Larva Dönemi Kaçırılmamalı Aksi Takdirde 'Salgın Hastalıklara Yol Açabilir!'
Uzmanlardan Uyarı Geldi! Larva Dönemi Kaçırılmamalı Aksi Takdirde 'Salgın Hastalıklara Yol Açabilir!'
Sıcaklığın artmasıyla artan sivrisinek popülasyonu enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını alarma geçirdi. Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sivrisineklerin çeşitli mikropları taşıdığını hatırlattı. Zamanında müdehale edilmezse, salgın haline gelebilir diyerek Belediyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nı uyardı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan artış, sinek popülasyonunu da artırdı! Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.
'Larva dönemini kaçırmadan' müdehale edilmeli!
Geçmiş yıllarda Adana'da yaşanan sıtma salgınlarına değinildi: Tekrar etmeden yetkililer göreve çağırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın