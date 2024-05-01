Mevsimi Geldi Şikayetler Arttı! Uzmanlar Bahar Alerjisi İçin Uyarıda Bulundu 'Maske Takın'!

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu ise İHA muhabirleriyle yaptığı röportajda, alerjik göz nezlelerinin genellikle çocukluk döneminde başladığını ve aynı mevsimde tekrarlandığını belirtiyor. Ayrıca, atopik bünyeli kişilerde daha yaygın olduğunu söylüyor. Güneş ışınlarının, alerji semptomlarını, yani yanma, batma ve kızarıklığı arttırdığını ifade ediyor. Bu nedenle, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve gözleri güneş ışınlarından korumak öneriliyor.

Op. Dr. İpçioğlu, göz alerjisi tedavisinin başlangıçta hafif ilaçlarla yapıldığını, ancak daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımının gerekebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, doktor kontrolünün çok önemli olduğunu vurguluyor. “Daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımı da gerekebilir. Onun için doktor kontrolü bu noktada çok önem arz ediyor. Alerjik göz yangısına sade çiçek polenleri değil, bunun yanında çayır tozları ve kavak tozları da sebep olabilir” diyor.