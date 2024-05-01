Mevsimi Geldi Şikayetler Arttı! Uzmanlar Bahar Alerjisi İçin Uyarıda Bulundu 'Maske Takın'!
Mevsimi Geldi Şikayetler Arttı! Uzmanlar Bahar Alerjisi İçin Uyarıda Bulundu 'Maske Takın'!
Bir yandan ülkemizin pek çok kesiminde etkili olan 'çöl tozları' bir yandan da baharın gelişi alerji şikayetlerini artırdı. Polen ve toz taşınımıyla artan alerji şikayetlerine karşı uzmanlardan uyarı geldi. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve maske takılmalı.
İşte, detaylar...
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Mevsim alerjisi, polen alerjisi ya da halk arasıyla bilinen adıyla 'saman nezlesi' son dönemlerde hızla artmaya başladı.
Son aylarda sık sık söz ettiğimiz 'çöl tozları' da bahar yağmurlarının yaşandığı günlerde kendini gösterince, uzman hekimlerden beklenen uyarı geldi.
Uzmanlar, polenlere ve güneş ışığına maruz kalmadan korunmanın, alerji semptomlarını önemli ölçüde azalttığına işaret ediyor.
Peki, "saman nezlesi" ya da bilimsel adıyla "alerjik rinit" nedir?
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