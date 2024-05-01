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Mevsimi Geldi Şikayetler Arttı! Uzmanlar Bahar Alerjisi İçin Uyarıda Bulundu 'Maske Takın'!

Mevsimi Geldi Şikayetler Arttı! Uzmanlar Bahar Alerjisi İçin Uyarıda Bulundu 'Maske Takın'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.05.2024 - 22:30

Bir yandan ülkemizin pek çok kesiminde etkili olan 'çöl tozları' bir yandan da baharın gelişi alerji şikayetlerini artırdı. Polen ve toz taşınımıyla artan alerji şikayetlerine karşı uzmanlardan uyarı geldi. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve maske takılmalı. 

İşte, detaylar...

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Mevsim alerjisi, polen alerjisi ya da halk arasıyla bilinen adıyla 'saman nezlesi' son dönemlerde hızla artmaya başladı.

Mevsim alerjisi, polen alerjisi ya da halk arasıyla bilinen adıyla 'saman nezlesi' son dönemlerde hızla artmaya başladı.

Baharın gelişi ve polen miktarının artışı, pek çok kişide kaşıntı, deride döküntü, kızarıklık, zaman zaman şişme, sık sık ve arka arkaya hapşırma, gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma gibi şikayetlere dönüştü.

Son aylarda sık sık söz ettiğimiz 'çöl tozları' da bahar yağmurlarının yaşandığı günlerde kendini gösterince, uzman hekimlerden beklenen uyarı geldi.

Son aylarda sık sık söz ettiğimiz 'çöl tozları' da bahar yağmurlarının yaşandığı günlerde kendini gösterince, uzman hekimlerden beklenen uyarı geldi.

İHA'nın haberine göre, Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, 'Özellikle bahar aylarında polenlerin artması ile birlikte kişilerde semptomların alevlendiğini görebiliyoruz. Burun akıntısı, burun kaşıntısı, gözlerde kızarıklık, ağrı, batma ve kaşınma gibi kişinin yaşam kalitesini azaltacak düzeyde etkilerini gözlemleye biliyoruz.' dedi. 

Gök, 'Çöl tozlarının hakim olduğu bu dönemde açık alanlara pek çıkmadan kapı ve pencereleri kapatarak, filtreleri düzenli şekilde temizleyerek şikayetlerimizi biraz azalmasını sağlaya biliriz. Dışarıya çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske takmamız gerekmektedir’’ hatırlatmasında bulundu.

Uzmanlar, polenlere ve güneş ışığına maruz kalmadan korunmanın, alerji semptomlarını önemli ölçüde azalttığına işaret ediyor.

Uzmanlar, polenlere ve güneş ışığına maruz kalmadan korunmanın, alerji semptomlarını önemli ölçüde azalttığına işaret ediyor.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu ise İHA muhabirleriyle yaptığı röportajda, alerjik göz nezlelerinin genellikle çocukluk döneminde başladığını ve aynı mevsimde tekrarlandığını belirtiyor. Ayrıca, atopik bünyeli kişilerde daha yaygın olduğunu söylüyor. Güneş ışınlarının, alerji semptomlarını, yani yanma, batma ve kızarıklığı arttırdığını ifade ediyor. Bu nedenle, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve gözleri güneş ışınlarından korumak öneriliyor. 

Op. Dr. İpçioğlu, göz alerjisi tedavisinin başlangıçta hafif ilaçlarla yapıldığını, ancak daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımının gerekebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, doktor kontrolünün çok önemli olduğunu vurguluyor. “Daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımı da gerekebilir. Onun için doktor kontrolü bu noktada çok önem arz ediyor. Alerjik göz yangısına sade çiçek polenleri değil, bunun yanında çayır tozları ve kavak tozları da sebep olabilir” diyor.

Peki, "saman nezlesi" ya da bilimsel adıyla "alerjik rinit" nedir?

Peki, "saman nezlesi" ya da bilimsel adıyla "alerjik rinit" nedir?

'Saman nezlesi' veya daha bilinen adıyla 'bahar alerjisi', genellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülen, polenlerin neden olduğu bir alerji türüdür. Bu durum, ağaç, çim ve yabani ot polenlerinin solunmasıyla tetiklenir ve genellikle gözlerde kaşıntı, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Bu alerji türü, genellikle çocukluk çağında başlar ve genç yetişkinlik dönemine kadar devam eder. Ancak, her yaşta başlayabilir ve bazı insanlar için yaşam boyu sürebilir. Saman nezlesi olan kişiler genellikle belirli bir polene karşı alerjiktirler, ancak bazı durumlarda birden fazla polene karşı alerji olabilir.

Saman nezlesi tedavisi genellikle belirtileri hafifletmeye yöneliktir. Antihistaminikler, dekonjestanlar ve burun spreyleri en yaygın kullanılan tedavi yöntemleridir. Ayrıca, alerji aşıları da belirli durumlarda etkili olabilir. Bahar aylarında açık havada maske takmak alerjik reaksiyonları azaltabilir.

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