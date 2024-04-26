Son 33 Yıldır Yapılan Araştırmalara Göre Boşalma Sıklığı Prostat Kanseri Riskini Etkiliyor Olabilir!

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ayda 21 veya daha fazla kez boşalan erkeklerin prostat kanseri riskinin, ayda dört ila yedi kez boşalan erkeklere göre %31 daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.

Avustralya'daki bir başka araştırma ise, haftada 5 ila 7 kez boşalan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin, haftada 2 ila 3 kezden daha az boşalan erkeklere kıyasla %36 daha düşük olduğunu bulmuştur.