Son 33 Yıldır Yapılan Araştırmalara Göre Boşalma Sıklığı Prostat Kanseri Riskini Etkiliyor Olabilir!
Son 33 Yıldır Yapılan Araştırmalara Göre Boşalma Sıklığı Prostat Kanseri Riskini Etkiliyor Olabilir!
Kaynak: https://theconversation.com/does-ejac...
Sheffield Hallam Üniversitesi'nde biyokimya alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Daniel Kelly, Conversation'da 'Boşalmak sıklıkla prostat kanseri riskini azaltır mı?' başlıklı bir makale yayımladı. Makalede, son 33 yılda gerçekleştirilen tıbbi makalelere atıfta bulunan doktor Kelly, boşalma sıklığının altını çizdi.
İşte, detaylar...
UYARI: Bu içerik herhangi bir sağlık önerisi değildi. Devam etmekte olan araştırma verileri üzerinden ele alınmıştır. Kouya ilişkin henüz kesin bir veri bulunmamaktadır.
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