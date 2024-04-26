ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Açıkladı: Pastörize Sütte Kuş Gribi Virüsü Bulundu

Louis Pasteur adlı Fransız mikrobiyologun 19. yüzyılda geliştirdiği bir yöntem olan pastörizasyon, süt ve diğer gıda ürünlerinde bulunan zararlı mikroorganizmaları ısı kullanarak yok etme işlemidir. Bu yöntem sayesinde elde edilen pastörize süt, içerisindeki bakteri ve mikroorganizmaları öldürürken, besin değerini koruma özelliğine sahiptir.

Pastörizasyon sürecinde, süt belirli bir süre boyunca genellikle 60-85 derece Celsius sıcaklıkta tutulur ve bu süre yaklaşık olarak 15-30 dakika arasında değişir. Bu işlem sayesinde pastörize süt, daha uzun süre taze kalabilir ve sağlık açısından daha güvenli bir seçenek haline gelir.