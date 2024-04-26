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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Açıkladı: Pastörize Sütte Kuş Gribi Virüsü Bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Açıkladı: Pastörize Sütte Kuş Gribi Virüsü Bulundu

kuş gribi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 13:44

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu. Bazı pastörize süt örneklerinde tespit edilen ve kuş gribine neden olan H5N1 virüsü, süt ürünlerinin tüketimine dair endişe yaşattı. Peki, pastörize süt tehlikeli mi? Alınması gereken önlemler nelerdir? Kuş gribi nedir? 

İşte, detaylar...

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçalarının bulunduğunu açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçalarının bulunduğunu açıkladı.

Bu durum vatandaşlar için endişe verici olsa da, bazı sağlık otoriteleri pastörizasyon işleminin H5N1 virüsünü etkisiz hale getirmesi gerektiğini hatırlattı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi de ticari süt tedarikinin hâlâ güvenli olduğunun altını çizdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi de ticari süt tedarikinin hâlâ güvenli olduğunun altını çizdi.

FDA, 'Mevcut bilgilere göre pastörizasyonun virüsü etkisiz hale getirmesi muhtemel, ancak sürecin viral parçacıkların varlığını ortadan kaldırması beklenmiyor' açıklamasında bulundu.

ABD Tarım Bakanlığı ise kuş gribinin yayılmasını engellemek maksadıyla, 'eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren bir federal emir' yayınladı.

ABD Tarım Bakanlığı ise kuş gribinin yayılmasını engellemek maksadıyla, 'eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren bir federal emir' yayınladı.

Süt ürünlerinin güvenli tüketimi için sık sık önemine vurgu yapılan pastörizasyon işleminin yanı sıra, sağlık otoritelerinin ve bakanlıkların talimatlarına uyumlu üretim önemli.

Peki, Pastörize Süt Nedir?

Peki, Pastörize Süt Nedir?

Louis Pasteur adlı Fransız mikrobiyologun 19. yüzyılda geliştirdiği bir yöntem olan pastörizasyon, süt ve diğer gıda ürünlerinde bulunan zararlı mikroorganizmaları ısı kullanarak yok etme işlemidir. Bu yöntem sayesinde elde edilen pastörize süt, içerisindeki bakteri ve mikroorganizmaları öldürürken, besin değerini koruma özelliğine sahiptir. 

Pastörizasyon sürecinde, süt belirli bir süre boyunca genellikle 60-85 derece Celsius sıcaklıkta tutulur ve bu süre yaklaşık olarak 15-30 dakika arasında değişir. Bu işlem sayesinde pastörize süt, daha uzun süre taze kalabilir ve sağlık açısından daha güvenli bir seçenek haline gelir.

Kuş Gribi Nedir? Kuş Gribi Ölümcül mü?

Kuş Gribi Nedir? Kuş Gribi Ölümcül mü?

Kuş gribi, kuşları etkileyen bir tür virüs olan H5N1'in neden olduğu bir hastalıktır. İnsanlarda da görülebilir. Yıllar içerisinde özellikle Asya'da birçok ölümcül salgına neden olmuştur. Kuş gribi, genellikle kuşlar arasında yayılır ve insanlara genellikle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Ancak, virüsün insanlar arasında yayılması nadirdir.

Kuş gribi ölümcül olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, insanlarda kuş gribi vakalarının yaklaşık yüzde 60'ı ölümcül sonuçlanmıştır. Fakat, bu oran, virüsün farklı türlerine ve hastalığın erken teşhis edilip edilmediğine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kuş gribi belirtileri görüldüğünde hemen bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Kuş gribi belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizlik bulunur. Bazı durumlarda, hastalık öksürük, nefes darlığı ve ölümcül pnömoniye neden olabilir. Bu belirtiler genellikle virüsle temas ettikten sonraki ilk birkaç gün içinde başlar.

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