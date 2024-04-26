ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Açıkladı: Pastörize Sütte Kuş Gribi Virüsü Bulundu
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Açıkladı: Pastörize Sütte Kuş Gribi Virüsü Bulundu
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu. Bazı pastörize süt örneklerinde tespit edilen ve kuş gribine neden olan H5N1 virüsü, süt ürünlerinin tüketimine dair endişe yaşattı. Peki, pastörize süt tehlikeli mi? Alınması gereken önlemler nelerdir? Kuş gribi nedir?
İşte, detaylar...
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçalarının bulunduğunu açıkladı.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi de ticari süt tedarikinin hâlâ güvenli olduğunun altını çizdi.
ABD Tarım Bakanlığı ise kuş gribinin yayılmasını engellemek maksadıyla, 'eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren bir federal emir' yayınladı.
Peki, Pastörize Süt Nedir?
Kuş Gribi Nedir? Kuş Gribi Ölümcül mü?
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