613 Gün Boyunca Covid-19 Hastasıydı! Virüs, Vücudunda Yaklaşık 50 Kez Mutasyona Uğradı!
613 Gün Boyunca Covid-19 Hastasıydı! Virüs, Vücudunda Yaklaşık 50 Kez Mutasyona Uğradı!
Kaynak: https://time.com/6968880/long-covid-r...
Hollandalı bilim insanları, bilinen en uzun süreli Covid-19 enfeksiyonu taşıyıcısının gen dizilimi üzerinde yaptıkları analizler sonucunda dikkat çeken mutasyonları ortaya çıkardı. Yakın zamanda ölen 72 yaşındaki adam 613 gün boyunca Covid-19'u atlatamamıştı: Vücudundaki virüsün 50 kez mutasyona uğradığı ortaya çıktı!
İşte, detaylar...
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Şimdiye kadar kaydedilen en uzun Covid-19 enfeksiyon vakasıydı: 613 gün boyunca enfekte kaldı!
Time tarafından yayınlanan Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya dayanan habere göre, 72 yaşındaki isim belirtilmeyen hastaya Şubat 2022'de omikron varyantı teşhisi konuldu.
Çoğu insan Covid'i birkaç hafta içerisinde yenebiliyorken, tıp uzmanları hastayı virüsten kurtarmak adına ne yaparlarsa yapsınlar, uygulamalar işe yaramadı!
Doktorlar, ona tedavi bulmaya çalışırken iki düzineden fazla burun ve boğaz örneğini aldılar!
Hasta, rekor seviyede sürenin sonunda hayatını kaybetti: Virüs vücudunda yaklaşık 50 kez mutasyona uğradı.
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Mutasyona uğramış varyantın diğer insanlara bulaştığına dair hiçbir işaret yok!
Time'a göre, atık sudaki genomik verileri inceleyen bilim insanları, insanların dört yıldan fazla bir süredir ağır mutasyona uğramış koronavirüslere sahip olabileceğine işaret ederken. Bunun farkında olmadıklarına dair kanıtlar da elde ettiler.
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