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613 Gün Boyunca Covid-19 Hastasıydı! Virüs, Vücudunda Yaklaşık 50 Kez Mutasyona Uğradı!

613 Gün Boyunca Covid-19 Hastasıydı! Virüs, Vücudunda Yaklaşık 50 Kez Mutasyona Uğradı!

Covid-19
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.04.2024 - 19:15

Hollandalı bilim insanları, bilinen en uzun süreli Covid-19 enfeksiyonu taşıyıcısının gen dizilimi üzerinde yaptıkları analizler sonucunda dikkat çeken mutasyonları ortaya çıkardı. Yakın zamanda ölen 72 yaşındaki adam 613 gün boyunca Covid-19'u atlatamamıştı: Vücudundaki virüsün 50 kez mutasyona uğradığı ortaya çıktı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://time.com/6968880/long-covid-r...
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Şimdiye kadar kaydedilen en uzun Covid-19 enfeksiyon vakasıydı: 613 gün boyunca enfekte kaldı!

Şimdiye kadar kaydedilen en uzun Covid-19 enfeksiyon vakasıydı: 613 gün boyunca enfekte kaldı!

Bugüne kadar kaydedilen en uzun Covid enfeksiyonu vakasının görüldüğü 72 yaşındaki Hollandalı adam, 613 gün gibi rekor bir süre boyunca hastalıktan acı çekti. Üstelik hastalık, tıbbi araştırmacıları şaşkına çeviren benzersiz yeni bir varyanta dönüştü.

Time tarafından yayınlanan Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya dayanan habere göre, 72 yaşındaki isim belirtilmeyen hastaya Şubat 2022'de omikron varyantı teşhisi konuldu.

Time tarafından yayınlanan Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya dayanan habere göre, 72 yaşındaki isim belirtilmeyen hastaya Şubat 2022'de omikron varyantı teşhisi konuldu.

Araştırmacılar, bu sürenin herhangi birinin virüse yakalandığı en uzun süre olduğunu ifade ederken yaptıkları araştırmada dikkat çeken detaylar tespit ettiler.

Çoğu insan Covid'i birkaç hafta içerisinde yenebiliyorken, tıp uzmanları hastayı virüsten kurtarmak adına ne yaparlarsa yapsınlar, uygulamalar işe yaramadı!

Çoğu insan Covid'i birkaç hafta içerisinde yenebiliyorken, tıp uzmanları hastayı virüsten kurtarmak adına ne yaparlarsa yapsınlar, uygulamalar işe yaramadı!

Araştırma verilerine göre Covid-19'a yakalanmadan önce zaten bir kan hastalığı bulunan hastanın bağışıklık sistemi, birden fazla kez uygulanan aşılara rağmen virüsle mücadele edecek yeterli beyaz kan hücresi veya antikor üretemiyordu.

Doktorlar, ona tedavi bulmaya çalışırken iki düzineden fazla burun ve boğaz örneğini aldılar!

Doktorlar, ona tedavi bulmaya çalışırken iki düzineden fazla burun ve boğaz örneğini aldılar!

Alınan burun ve boğaz örneklerinden sonra hastanın vücudunun, COVID-19'un erken tedavisine yönelik bir monoklonal antikor olan Sotrovimab'a karşı dirençli hale geldiğini fark ettiler. 

Ayrıca ilk ayda anti-spike antikor gelişiminin minimum seviyede olduğunu keşfettildi. Ve kısa süre sonra hastanın bağışıklık sisteminin virüsten kurtulma yeteneğinde olmadığını anlaşıldı.

Hasta, rekor seviyede sürenin sonunda hayatını kaybetti: Virüs vücudunda yaklaşık 50 kez mutasyona uğradı.

Hasta, rekor seviyede sürenin sonunda hayatını kaybetti: Virüs vücudunda yaklaşık 50 kez mutasyona uğradı.

Hasta, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve altta yatan kan rahatsızlığı nedeniyle 2023 sonbaharında hastanede hayatını kaybetti. Fakat araştırma verileri daha ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Yayına göre virüs, hastanın vücudunda iltihaplanırken yaklaşık 50 kez mutasyona uğradı. Sonunda aşırı mutasyona uğramış bir varyant yarattı.

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Mutasyona uğramış varyantın diğer insanlara bulaştığına dair hiçbir işaret yok!

Mutasyona uğramış varyantın diğer insanlara bulaştığına dair hiçbir işaret yok!

20 ay boyunca mutasyona uğramış bir covid korkutucu görünse de, önümüzdeki hafta Barselona'daki ESCMID Küresel Kongresi'nde vakayı sunacak olan Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tıp öğrencisi Magda Vergouwe, bu durumun çok ekstrem olduğunu ifade etti. 

Vergouwe, 'Topluluğa viral kaçış varyantlarının girmesine yönelik potansiyel halk sağlığı tehdidi göz önüne alındığında, inatçı enfeksiyonları olan bağışıklık sistemi zayıf bireylerde SARS-CoV-2 evriminin genomik sürveyansının sürdürülmesinin önemini vurguluyoruz' dedi.

Time'a göre, atık sudaki genomik verileri inceleyen bilim insanları, insanların dört yıldan fazla bir süredir ağır mutasyona uğramış koronavirüslere sahip olabileceğine işaret ederken. Bunun farkında olmadıklarına dair kanıtlar da elde ettiler.

Time'a göre, atık sudaki genomik verileri inceleyen bilim insanları, insanların dört yıldan fazla bir süredir ağır mutasyona uğramış koronavirüslere sahip olabileceğine işaret ederken. Bunun farkında olmadıklarına dair kanıtlar da elde ettiler.

Araştırma verileri ise bu tür kalıcı enfeksiyonların hastaların uzun süreli Covid semptomları yaşamasına da neden olabileceğine dair izlenimler bırakıyor.

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