Kırgızistan'da Kızamık Vakaları Şimdiden 2023'teki Vaka Sayısını Aştı!
Kırgızistan'da Kızamık Vakaları Şimdiden 2023'teki Vaka Sayısını Aştı!
Kırgızistan'da kızamık vakaları hızla artıyor! Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki epidemiyolojik durum hakkında ilgili devlet kurumlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Kızamık vakaları, 2024 yılının henüz ilk aylarında geçtiğimiz yılın vaka sayısını aştı!
İşte, detaylar...
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Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kızamık vakalarının 8 bin 209'a ulaştığını açıkladı.
Vakaların yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi.
Kızamık vakalarının azaltılması adına önlemlerin ve kontrollerin artırılması gerektiğinin altını çizen Baysalov, aşı karşıtı ebeveynlerin sorumluluklarına değindi.
Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler iş birliğine davet edildi!
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