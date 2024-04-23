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Kırgızistan'da Kızamık Vakaları Şimdiden 2023'teki Vaka Sayısını Aştı!

Kırgızistan'da Kızamık Vakaları Şimdiden 2023'teki Vaka Sayısını Aştı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 14:35

Kırgızistan'da kızamık vakaları hızla artıyor! Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki epidemiyolojik durum hakkında ilgili devlet kurumlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Kızamık vakaları, 2024 yılının henüz ilk aylarında geçtiğimiz yılın vaka sayısını aştı!

İşte, detaylar...

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Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kızamık vakalarının 8 bin 209'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kızamık vakalarının 8 bin 209'a ulaştığını açıkladı.

2023 yılının sonunda Kırgızistan'da toplam kızamık vakası 7 bin 46 olarak kaydedilmişti. Bu yıl ise 17 Nisan'a kadar 8 bin 209 kızamık vakası görüldüğü rapor edildi.

Vakaların yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi.

Vakaların yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi.

Toplantıda, eski Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika'da değil dünyanın tüm ülkeleri tarafından yaygın kullanılıldığı belirtilen aşının, kızamık vakalarında önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Kızamık vakalarının azaltılması adına önlemlerin ve kontrollerin artırılması gerektiğinin altını çizen Baysalov, aşı karşıtı ebeveynlerin sorumluluklarına değindi.

Kızamık vakalarının azaltılması adına önlemlerin ve kontrollerin artırılması gerektiğinin altını çizen Baysalov, aşı karşıtı ebeveynlerin sorumluluklarına değindi.

Baysalov, kızamık vakalarının kontrol altına alınmasına ilişkin önlemler kapsamında özellikle ebeveynleri tarafından çocukların sağlığına kasıtlı olarak zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça vurgulandı. Buna ilişkin alınacak önlemlerde Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerden destek talep etti.

Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler iş birliğine davet edildi!

Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler iş birliğine davet edildi!

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda çocuklarını aşılatmayı reddeden ebeveynlere yönelik sorumluluklarını artırıcı öneriler getirdiğini belirtti. Ayrıca, bu konuda yerel yönetimlerin halkla daha etkin bir iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

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