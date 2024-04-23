Zararı Yalnızca Bedene Değil: Erken Yaşta Tüketilen Abur Cubur Beyinde Kalıcı Hasara Yol Açıyor Olabilir mi?
Zararı Yalnızca Bedene Değil: Erken Yaşta Tüketilen Abur Cubur Beyinde Kalıcı Hasara Yol Açıyor Olabilir mi?
Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Fast food veya abur cubur türündeki yiyeceklerin insan sağlığı açısından yarardan çok zararı olduğu hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek. Son yapılan araştırmalar ise işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve basit şekerler açısından zengin bu yiyeceklerin; erken yaşam dönemlerinde tüketilmesinin bilişsel işlev bozukluklarına neden olduğuna işaret etti. Araştırma verilerine göre, erken yaşlarda abur cubur tüketimi beyinde kalıcı hasara yol açabiliyor.
İşte, detaylar...
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Science Direct tarafından yayımlanan 'Brain, Behavior, and Immunity' adlı makalede ele alınan araştırmaya göre, erken yaşta tüketilen çok fazla abur cubur; beyinde kalıcı hasara neden olabiliyor.
'Batı Diyetinin Hafıza Fonksiyonlarını Bozması ve Hipokampüs Üzerindeki Etkileri' üzerine yapılan çalışmada; işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve basit şekerler açısından zengin bir Batı diyetinin (WD), erken yaşam dönemlerinde tüketilmesinin bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini gözlemlemek hedeflenmiştir.
Araştırmaya göre, çeşitli yüksek yağ ve şeker içerikli yiyeceklere serbest erişim sağlanan kafeterya tarzı bir diyet (CAF) alan denekler; sağlıklı diyet müdahalesine rağmen, HPC bağımlı bağlamsal episodik hafıza bozuklukları sergilemişlerdir.
Genç yaşta fast food ve abur cubur tüketimi: Kalıcı hafıza sorunlarına neden oluyor!
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