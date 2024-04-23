Zararı Yalnızca Bedene Değil: Erken Yaşta Tüketilen Abur Cubur Beyinde Kalıcı Hasara Yol Açıyor Olabilir mi?

Hasarın nedeni ise kullanılan şekerlerin ve doymuş yağların hayvanların ve insanların beyninde hafızayla ilgili önemli bir nörotransmitter olan “asetilkolin”i bozması.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden sinir bilimci Scott Kanoski de son dönemlerde yapılan çoğu araştırmanın bu verileri desteklediğini vurguluyor. Kanoski, açıklamasında 'Yalnızca bu makale değil, bazı yakın tarihli çalışmalarımızda da farelerin abur cubur diyetiyle büyümesinin geçmeyen hafıza bozukluklarına yol açtığı görüldü.' ifadelerine yer veriyor.