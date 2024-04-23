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Zararı Yalnızca Bedene Değil: Erken Yaşta Tüketilen Abur Cubur Beyinde Kalıcı Hasara Yol Açıyor Olabilir mi?

Zararı Yalnızca Bedene Değil: Erken Yaşta Tüketilen Abur Cubur Beyinde Kalıcı Hasara Yol Açıyor Olabilir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 13:05

Fast food veya abur cubur türündeki yiyeceklerin insan sağlığı açısından yarardan çok zararı olduğu hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek. Son yapılan araştırmalar ise işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve basit şekerler açısından zengin bu yiyeceklerin; erken yaşam dönemlerinde tüketilmesinin bilişsel işlev bozukluklarına neden olduğuna işaret etti. Araştırma verilerine göre, erken yaşlarda abur cubur tüketimi beyinde kalıcı hasara yol açabiliyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
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Science Direct tarafından yayımlanan 'Brain, Behavior, and Immunity' adlı makalede ele alınan araştırmaya göre, erken yaşta tüketilen çok fazla abur cubur; beyinde kalıcı hasara neden olabiliyor.

Science Direct tarafından yayımlanan 'Brain, Behavior, and Immunity' adlı makalede ele alınan araştırmaya göre, erken yaşta tüketilen çok fazla abur cubur; beyinde kalıcı hasara neden olabiliyor.

'Batı Diyetinin Hafıza Fonksiyonlarını Bozması ve Hipokampüs Üzerindeki Etkileri'ni ele alan araştırma verileri bir hayli dikkat çekici. Gelin birlikte, araştırmanın metodolojisi ve bulgularını uzman görüşleri ile inceleyelim. 👇

'Batı Diyetinin Hafıza Fonksiyonlarını Bozması ve Hipokampüs Üzerindeki Etkileri' üzerine yapılan çalışmada; işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve basit şekerler açısından zengin bir Batı diyetinin (WD), erken yaşam dönemlerinde tüketilmesinin bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini gözlemlemek hedeflenmiştir.

'Batı Diyetinin Hafıza Fonksiyonlarını Bozması ve Hipokampüs Üzerindeki Etkileri' üzerine yapılan çalışmada; işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve basit şekerler açısından zengin bir Batı diyetinin (WD), erken yaşam dönemlerinde tüketilmesinin bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini gözlemlemek hedeflenmiştir.

Özellikle, hipokampüs (HPC) bağımlı hafıza süreçlerindeki bozulmalar üzerine yoğunlaşılan araştırmada, farelerde erken yaşamda WD tüketiminin hipokampüsteki asetilkolin sinyallemesini nasıl bozduğunu ortaya koymayı amaçlanmıştır.

Araştırma sırasında, erken yaşam dönemlerinde çeşitli yüksek yağ ve şeker içerikli yiyeceklere serbest erişim sağlanan kafeterya tarzı bir diyet (CAF) ile standart sağlıklı yem (CTL) alan deney grupları kullanılmıştır.

Davranışsal ve metabolik değerlendirmeler yapılmış, yetişkinlik döneminde sağlıklı bir diyetle müdahale edilmiştir. Bunun sonucunda dikkat çekici bulgular ve sonuçlar elde edilmiştir.

Araştırmaya göre, çeşitli yüksek yağ ve şeker içerikli yiyeceklere serbest erişim sağlanan kafeterya tarzı bir diyet (CAF) alan denekler; sağlıklı diyet müdahalesine rağmen, HPC bağımlı bağlamsal episodik hafıza bozuklukları sergilemişlerdir.

Araştırmaya göre, çeşitli yüksek yağ ve şeker içerikli yiyeceklere serbest erişim sağlanan kafeterya tarzı bir diyet (CAF) alan denekler; sağlıklı diyet müdahalesine rağmen, HPC bağımlı bağlamsal episodik hafıza bozuklukları sergilemişlerdir.

Hipokampüsteki asetilkolin (ACh) sinyallemesiyle ilgili protein seviyeleri incelendiğinde, CAF sıçanlarının dorsal hipokampüsünde vesiküler ACh taşıyıcısının düşük seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, ACh salınımı ve hafıza performansı arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, erken yaşamda alınan Batı diyetinin; özellikle hipokampüs bölgesinde, ACh sinyallemesi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını ve bunun hafıza üzerinde uzun süreli bozulmalara yol açtığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ACh sinyallemesi ile ilişkili farmakolojik hedeflerin, diyet kaynaklı bilişsel bozukluklar için potansiyel tedavi yöntemleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Genç yaşta fast food ve abur cubur tüketimi: Kalıcı hafıza sorunlarına neden oluyor!

Genç yaşta fast food ve abur cubur tüketimi: Kalıcı hafıza sorunlarına neden oluyor!

Hasarın nedeni ise kullanılan şekerlerin ve doymuş yağların hayvanların ve insanların beyninde hafızayla ilgili önemli bir nörotransmitter olan “asetilkolin”i bozması.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden sinir bilimci Scott Kanoski de son dönemlerde yapılan çoğu araştırmanın bu verileri desteklediğini vurguluyor. Kanoski, açıklamasında 'Yalnızca bu makale değil, bazı yakın tarihli çalışmalarımızda da farelerin abur cubur diyetiyle büyümesinin geçmeyen hafıza bozukluklarına yol açtığı görüldü.' ifadelerine yer veriyor.

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Alzheimer riskine yol açıyor: Son araştırmalar, sağlıksız, işlenmiş gıdalara dayalı beslenmenin, insanların ileriki yaşamlarında Alzheimer hastalığı riskine yol açtığını ortaya koydu.

Alzheimer riskine yol açıyor: Son araştırmalar, sağlıksız, işlenmiş gıdalara dayalı beslenmenin, insanların ileriki yaşamlarında Alzheimer hastalığı riskine yol açtığını ortaya koydu.

Asetilkolin hafıza ve öğrenmede rol oynadığından ve hafıza sorunlarıyla karakterize nörodejeneratif bir hastalık olan Alzheimer'da tükendiğinden, bu son çalışmanın arkasındaki araştırmacılar şekerli, yağlı yiyecekler yemenin genç insanlar için uzun vadede ne anlama gelebileceğini merak etti.

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Beynin iştah kontrolünü zayıflatıyor: Beyninin tokluk algılama ve tatmin hissetme yeteneğini değiştirebiliyor!

Benzer araştırma verileri ise bazı abur cuburları yemek beynin iştah kontrolünü zayıflattığını ve obezitenin, insanlar şeker ve yağ oranı yüksek gıdaları tükettikten sonra insan beyninin tokluk algılama ve tatmin hissetme yeteneğini değiştirebileceğini öne sürüyor.

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