Kaybolan Doğum Kontrol İmplantı Bir Yıl Sonra 'Akciğerde' Bulundu! İmplantın Çıkarılması Mümkün Olmayabilir!
Kaybolan Doğum Kontrol İmplantı Bir Yıl Sonra 'Akciğerde' Bulundu! İmplantın Çıkarılması Mümkün Olmayabilir!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Rebecca Hardy'nin 'kaybolan' doğum kontrol implantı bir yıl sonra tespit edildi. Bayan Hardy'i de şoke eden olayda implant akciğerde bulundu. İmplantı çıkarmak hayatına mal olabilir.
İşte, detaylar...
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