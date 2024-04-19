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Kaybolan Doğum Kontrol İmplantı Bir Yıl Sonra 'Akciğerde' Bulundu! İmplantın Çıkarılması Mümkün Olmayabilir!

Kaybolan Doğum Kontrol İmplantı Bir Yıl Sonra 'Akciğerde' Bulundu! İmplantın Çıkarılması Mümkün Olmayabilir!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 13:11

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Rebecca Hardy'nin 'kaybolan' doğum kontrol implantı bir yıl sonra tespit edildi. Bayan Hardy'i de şoke eden olayda implant akciğerde bulundu. İmplantı çıkarmak hayatına mal olabilir. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...

İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde yer alan Nottinghamshire'de yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Rebecca Hardy'nin başına inanması güç bir olay geldi.

İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde yer alan Nottinghamshire'de yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Rebecca Hardy'nin başına inanması güç bir olay geldi.

Üç yıl önce doğum kontrol implantı taktıran Hardy, implantın çıkarılması için doktora gitti. Fakat doktorlar ve birçok sağlık görevlisi implantın yerini tespit edemedi!

Üç yıl önce doğum kontrol implantı taktıran Hardy, implantın çıkarılması için doktora gitti. Fakat doktorlar ve birçok sağlık görevlisi implantın yerini tespit edemedi!

Genç kadın, uygulamayı yaptırdığı döneme ait klinik kartını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımında, 'İmplantı 2018'de yaptırdım ve 2021'de çıkması gerekiyordu ama bulamadılar.' notuna yer verdi. 

Tam bir yıl boyunca implantın nerede olduğunu araştırıldı, sonunda doktorlara göre 'implantın takılmasıyla ilgili son derece nadir fakat bilinen bir komplikasyon' olarak nitelendirilen talihsiz olay Hardy'nin başına geldi.

Sonunda cihaz, kanı kalpten akciğerlere taşıyan kritik kan damarları olan pulmoner arterlerden birinde bulundu.

Sonunda cihaz, kanı kalpten akciğerlere taşıyan kritik kan damarları olan pulmoner arterlerden birinde bulundu.

Üstelik, yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki bir kibrit çöpü büyüklüğündeki implantın çıkarılması tehlikeli!

Bayan Hardy, doktorların kendisini implantın çıkarılmasının potansiyel tehlikeleri konusunda uyardığını söylüyor: Atardamarı yırtılabilir.

Bayan Hardy, doktorların kendisini implantın çıkarılmasının potansiyel tehlikeleri konusunda uyardığını söylüyor: Atardamarı yırtılabilir.

Hardy'nin yaptığı açıklamaya göre, implantın çıkarılması halinde atardamarın yırtılmasından endişe ediliyor. Bu nedenle onu olduğu yerde bırakmaya karar verdiklerini iddia ediyor. Hardy, 'Bana, çıkarmaya çalışma seçeneği sunuldu ancak bunun çok tehlikeli bir prosedür olduğu söylendi.' diyor. 

Operasyonda yüzde 100'lük bir şans yok. Çıkarılamaması da mümkün. 'Yıllar boyunca hiçbir sorun ya da zorluk belirtisi yaşamadığım için onu olduğu gibi bırakmayı ve büyük bir prosedür olduğu için risk almamayı kabul ettim.' diyen kadın iki çocuğunu düşünmesi gerektiğini söyleyerek operasyonun risklerini göze almıyor.

Daily Mail'in haberine göre, doğum kontrol implantı yerinden çıkan tek kadın Hardy değil!

Daily Mail'in haberine göre, doğum kontrol implantı yerinden çıkan tek kadın Hardy değil!

2019 yılında Portekiz'de 31 yaşındaki bir kadının da doğum kontrol implantı terinden çıktı. Ve kadının akciğerlerindeki implantın çıkarılması gerekti.

Nottingham Üniversitesi Hastaneleri Ulusal Sağlık Sistemi sözcüsü Rebecca Hardy'nin yaşadıklarını yorumladı.

Nottingham Üniversitesi Hastaneleri Ulusal Sağlık Sistemi sözcüsü Rebecca Hardy'nin yaşadıklarını yorumladı.

Nottingham Üniversitesi Hastaneleri NHS Trust sözcüsü açıklamasında şunları söyledi: 'Bayan Hardy'ye, devam eden değerlendirme ve tedavisi konusunda gerektiği gibi tavsiyelerde bulunabilmemiz için bir randevu teklif ettik.'

'Ne yazık ki implant migrasyonu bilinen, nadir bir komplikasyondur (1,3 milyonda 1); Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (NHRA), 2016 yılında risk hakkında bir güvenlik uyarısı yayınladı.'

'İmplantların kaybolması çok nadir olmasına rağmen, Bayan Hardy'nin vakasında olduğu gibi, birkaç vakada implantın akciğerlere ulaşmasının mümkün olduğu kaydedildi.' NHS Trust sözcüsü, bildirilen ilk implant migrasyonu vakasının ise 2014 yılında gerçekleştiğini ifade etti.

Peki, Doğum Kontrol İmplantı Nedir?

Peki, Doğum Kontrol İmplantı Nedir?

Doğum kontrol implantı, cilt altına yerleştirilen ve sürekli düşük dozda progestin hormonu salgılayan küçük bir cihazdır. Bu hormon, yumurtlamayı önler ve rahim duvarını sperm hücrelerinin geçişine karşı daha dirençli hale getirir, böylece hamileliği engeller.

Doğum kontrol implantı, %99'dan fazla etkinliğiyle bilinen bir doğum kontrol yöntemidir. Ancak, herhangi bir doğum kontrol yöntemi gibi, implant da cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde etkili değildir. 

Doğum Kontrol İmplantının Yan Etkileri Nelerdir? 

Doğum kontrol implantının yan etkileri arasında adet düzensizlikleri, baş ağrısı, kilo alma, göğüs ağrısı ve ciltte değişiklikler bulunabilir. Araştırmalar, bu yan etkilerin genellikle implant yerleştirildikten sonra birkaç ay içinde azaldığına işaret etmektedir.

Doğum Kontrol İmplantı Nasıl Uygulanır?

Doğum Kontrol İmplantı Nasıl Uygulanır?

Doğum kontrol implantı, bir kadının üreme sağlığını yönetmek için kullanılan bir tür uzun süreli doğum kontrol yöntemidir. Bu küçük, esnek çubuk, bir sağlık uzmanı tarafından deri altına yerleştirilir, genellikle kadının üst kolunun iç kısmında bulunur. 

Doğum kontrol implantının kullanımı, sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır. İşlem genellikle birkaç dakika sürer ve lokal anestezi altında yapılır. İmplant, bir enjektör yardımıyla deri altına yerleştirilir. İşlem sonrasında, implantın doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için birkaç hafta sonra bir kontrol ziyareti gerekebilir.

UYARI: Doğum kontrol implantı, etkili bir doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilse de herhangi bir tıbbi durum veya ilaç kullanımı nedeniyle her kadın için uygun olmayabilir. Uygulamaya bir uzman hekim karar vermelidir!

Doğum kontrol implantının etkisi 3 yıl sürebilir. Bu süre zarfında kadınlar, implantın etkisini sonlandırmak istediklerinde herhangi bir zamanda sağlık uzmanına başvurabilirler.

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