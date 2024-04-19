Kaybolan Doğum Kontrol İmplantı Bir Yıl Sonra 'Akciğerde' Bulundu! İmplantın Çıkarılması Mümkün Olmayabilir!

Hardy'nin yaptığı açıklamaya göre, implantın çıkarılması halinde atardamarın yırtılmasından endişe ediliyor. Bu nedenle onu olduğu yerde bırakmaya karar verdiklerini iddia ediyor. Hardy, 'Bana, çıkarmaya çalışma seçeneği sunuldu ancak bunun çok tehlikeli bir prosedür olduğu söylendi.' diyor.

Operasyonda yüzde 100'lük bir şans yok. Çıkarılamaması da mümkün. 'Yıllar boyunca hiçbir sorun ya da zorluk belirtisi yaşamadığım için onu olduğu gibi bırakmayı ve büyük bir prosedür olduğu için risk almamayı kabul ettim.' diyen kadın iki çocuğunu düşünmesi gerektiğini söyleyerek operasyonun risklerini göze almıyor.