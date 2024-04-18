Yılda 30 Bin Dolar Harcıyor Genç Kalıyor! Pascoe 61 Yaşında Fakat 38 Yaşında Bir İnsanın Bedenine Sahip!
Yılda 30 Bin Dolar Harcıyor Genç Kalıyor! Pascoe 61 Yaşında Fakat 38 Yaşında Bir İnsanın Bedenine Sahip!
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/17/lifesty...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan bölgesinde yaşayan Dave Pascoe, yılda sadece 0,66 oranında yaşlanıyor! 61 yaşındaki adam epigenetik anlamda sadece 38 yaşında! 'Genetik saatimi geri döndürmeye kendimi adadım' diyen Pascoe, 'Yeni nesil Benjamin Button' olarak adlandırılıyor.
İşte, detaylar...
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Emekli bir ağ güvenliği uzmanı olan Dave Pascoe, şimdilerde kendini bir 'biyohacker' olarak nitelendiriyor.
Kendisine ait web sitesinde günlük rutinlerini paylaşan Dave Pascoe, egzersiz takvimi, beslenme kriterleri ve aldığı besin takviyeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamayı hedefleyen Pascoe, "Sağlık süremin ömrümden önce sona ermesini istemiyorum. Amacım onları mümkün olduğunca eşit hale getirmek. Benim beklentim en az 95 yaşına kadar müthiş bir formda yaşamak. Bu süreyi 110 yaşına kadar bile taşıyabilirim" diyor.
Dave'in günlük olarak aldığı gıda takviyeleri, tükettiği 'temiz' gıdalar ve bakım ürünleri için uzun bir listesi var. Kendi tahmine göre bu yaşam tarzına yılda yaklaşık olarak 30 bin dolar harcıyor ve yaşlanmaya kafa tutuyor!
Hayatında strese yer yok: "Eğer bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesini engelleyecek bir şey ortaya çıkarsa, bu konuda strese girmiyorum."
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Dave Pascoe, tüm bunlar sayesinde 61 yaşında olmasına rağmen 38 yaşında görünüyor. Günde 150'den fazla gıda takviyesi aldığını iddia eden Pascoe, saunada 25 ila 45 dakikalık meditasyon ve soğuğa maruz kalma gibi tekniklere de başvuruyor.
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