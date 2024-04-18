Yılda 30 Bin Dolar Harcıyor Genç Kalıyor! Pascoe 61 Yaşında Fakat 38 Yaşında Bir İnsanın Bedenine Sahip!

Dave, alarm olmadan uyanmaya özen gösteriyor. Ayrıca, beyin fonksiyonlarına ve iyileşmeye yardımcı olmak için her gece 8 saat uyku uyuyor. Gerçek uyku uyumaya önem veren Dave, uykuya dalmak ve uykuda kalmak için gıda destekleri kullanıyor.

Egzersizlerine ise BEMER mat seansıyla başlıyor ve 5 dakikalık mini trambolin kardiyo ile devam ediyor. Tüm vücudunu çalıştıran egzersiz planı ve masajlarını tamamladıktan sonra, sabahın ilerleyen saatleri ve akşam için de uyduğu bir egzersiz takvimi var.