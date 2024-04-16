Glütensiz Beslenme Kimler İçin Önemli? Peki Sağlık İçin Herkes Glütensiz Beslenmeli mi?
Glütensiz Beslenme Kimler İçin Önemli? Peki Sağlık İçin Herkes Glütensiz Beslenmeli mi?
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/is-a-g...
Son yıllarda sık sık karşılaştığımız 'glütensiz beslenme', halk arasında kafa karışıklıklarına neden oldu. Uzmanlara göre, hiçbir zaman bir zerre kadar bile glüten içermeyen su şişelerinin üzerine 'glütensiz' damgası vurulmasıyla birlikte bu beslenme tarzındaki kültürel farkındalık zirveye ulaştı. Peki, glütensiz beslenme herkes için uygun mu? Kimler glütensiz beslenmeli?
DİKKAT: Bu bir beslenme önerisi değildir. Glüten hassasiyetiniz, çölyak hastalığınız ya da gıda alerjiniz bulunuyorsa; mutlaka beslenme düzeni için hekim tavsiyesi almalısınız!
İşte, detaylar...
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Araştırma tarihi 1950'lere dayanan çölyak hastalığı ile toplumda önemi artan 'glütensiz beslenme', bu yüzyılın başlarında gıda alerjilerinin ciddiyeti açısından farkındalığın artmasıyla dikkat çekti.
Ulusal Çölyak Derneği sosyal yardım ve programlama direktörü Carla Carter, "Çölyak hastası yaklaşık 3 milyon Amerikalı var" diyerek, glütensiz beslenmenin kimilerimiz için önemini anlatıyor.
HuffPost'un haberine göre 2010 yılında insanlar dünya çapında glütensiz gıdalara yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar harcadı.
Peki, sağlık için glütensiz beslenmeli miyiz?
Glütensiz ürünler, muadillerine göre daha az besin değerine sahip ve buna rağmen daha kalorili olabilir!
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"Yani glütensiz olmanız gerekmiyorsa, bu ürünler daha sağlıklı değil ve belki de daha düşük besin değerine sahip."
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