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Glütensiz Beslenme Kimler İçin Önemli? Peki Sağlık İçin Herkes Glütensiz Beslenmeli mi?

Glütensiz Beslenme Kimler İçin Önemli? Peki Sağlık İçin Herkes Glütensiz Beslenmeli mi?

Glütensiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.04.2024 - 14:32 Son Güncelleme: 16.04.2024 - 14:34

Son yıllarda sık sık karşılaştığımız 'glütensiz beslenme', halk arasında kafa karışıklıklarına neden oldu. Uzmanlara göre, hiçbir zaman bir zerre kadar bile glüten içermeyen su şişelerinin üzerine 'glütensiz' damgası vurulmasıyla birlikte bu beslenme tarzındaki kültürel farkındalık zirveye ulaştı. Peki, glütensiz beslenme herkes için uygun mu? Kimler glütensiz beslenmeli? 

DİKKAT: Bu bir beslenme önerisi değildir. Glüten hassasiyetiniz, çölyak hastalığınız ya da gıda alerjiniz bulunuyorsa; mutlaka beslenme düzeni için hekim tavsiyesi almalısınız!

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/is-a-g...
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Araştırma tarihi 1950'lere dayanan çölyak hastalığı ile toplumda önemi artan 'glütensiz beslenme', bu yüzyılın başlarında gıda alerjilerinin ciddiyeti açısından farkındalığın artmasıyla dikkat çekti.

Araştırma tarihi 1950'lere dayanan çölyak hastalığı ile toplumda önemi artan 'glütensiz beslenme', bu yüzyılın başlarında gıda alerjilerinin ciddiyeti açısından farkındalığın artmasıyla dikkat çekti.

50'li yılarda nadir görülen bir genetik bozukluk olarak kabul edilen çölyak hastalığı (glüten alımından etkilenme), günümüzde sıkça dile getirilen 'gıda alerjileri' ile daha fazla gündemde yer almaya başladı.

Ulusal Çölyak Derneği sosyal yardım ve programlama direktörü Carla Carter, "Çölyak hastası yaklaşık 3 milyon Amerikalı var" diyerek, glütensiz beslenmenin kimilerimiz için önemini anlatıyor.

Ulusal Çölyak Derneği sosyal yardım ve programlama direktörü Carla Carter, "Çölyak hastası yaklaşık 3 milyon Amerikalı var" diyerek, glütensiz beslenmenin kimilerimiz için önemini anlatıyor.

'Bu, glüten yutulduğunda vücudun ince bağırsak zarına saldırdığı ciddi bir genetik otoimmün hastalıktır' diyen Carter, 'Saldırı ince bağırsakta olsa da etkileri tüm vücuda yayılabilir.' diyerek çölyak hastalarının dikkat etmesi gereken glütenin ciddiyetini şu ifadelerle belirtiyor: 'Otoimmün bir tepkiye neden olmaması için glütenden kırıntı seviyesine kadar kaçınmaları gerekiyor.'

HuffPost'un haberine göre 2010 yılında insanlar dünya çapında glütensiz gıdalara yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar harcadı.

HuffPost'un haberine göre 2010 yılında insanlar dünya çapında glütensiz gıdalara yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar harcadı.

Bundan kısa bir zaman sonra 'Grain Brain' (Tahıl Beyin) ve 'Wheat Belly' (Buğday Göbeği) adlı kitaplar en çok satanlar listesinde zirveye ulaştı. 

Günümüzde, 18 milyondan fazla Amerikalının çölyak dışı glüten duyarlılığına sahip olduğu tahmin edilirken, herkesin glütensiz beslenmesi gerekip gerekmediği de tartışma konusu haline geldi.

Peki, sağlık için glütensiz beslenmeli miyiz?

Peki, sağlık için glütensiz beslenmeli miyiz?

Gluten İntolerans Grubu'nun 2021 yılında yaptığı ve ABD'de alışveriş yapanların neredeyse 4'de 1'inin glütenden kaçındığını bildirdiği araştırmaya dayanarak uzmanlar, glüten hepimizin kaçınması gereken bir şey değil diyerek uyarıyor.

Glütensiz ürünler, muadillerine göre daha az besin değerine sahip ve buna rağmen daha kalorili olabilir!

Glütensiz ürünler, muadillerine göre daha az besin değerine sahip ve buna rağmen daha kalorili olabilir!

Uzmanlar, 'Herkesin taze meyveler, sebzeler, yağsız proteinler, süt ürünleri ve kinoa ve kahverengi pirinç gibi glutensiz tam tahıllar gibi doğal olarak glütensiz yiyecekler yemesi beslenme açısından sağlıklıdır' deselerde, bunun maliyetli, zor ve muadillerine göre daha düşük besin kalitesine sahip olma eğiliminde olduğunu hatırlatıyor.

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"Yani glütensiz olmanız gerekmiyorsa, bu ürünler daha sağlıklı değil ve belki de daha düşük besin değerine sahip."

"Yani glütensiz olmanız gerekmiyorsa, bu ürünler daha sağlıklı değil ve belki de daha düşük besin değerine sahip."

Uzmanlar, glütensiz gıdaların küçük porsiyonlarına rağmen daha yüksek kalori, şeker ve yağ oranı sahip olduğunu hatırlatarak 'Dikkatli olmazsanız glutensiz beslenmeyle kilo alabilirsiniz.' uyarısında bulunuyor.

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