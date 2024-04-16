Glütensiz Beslenme Kimler İçin Önemli? Peki Sağlık İçin Herkes Glütensiz Beslenmeli mi?

Son yıllarda sık sık karşılaştığımız 'glütensiz beslenme', halk arasında kafa karışıklıklarına neden oldu. Uzmanlara göre, hiçbir zaman bir zerre kadar bile glüten içermeyen su şişelerinin üzerine 'glütensiz' damgası vurulmasıyla birlikte bu beslenme tarzındaki kültürel farkındalık zirveye ulaştı. Peki, glütensiz beslenme herkes için uygun mu? Kimler glütensiz beslenmeli?

DİKKAT: Bu bir beslenme önerisi değildir. Glüten hassasiyetiniz, çölyak hastalığınız ya da gıda alerjiniz bulunuyorsa; mutlaka beslenme düzeni için hekim tavsiyesi almalısınız!

İşte, detaylar...