Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Görenler 27 Yaşında Sanıyor: 57 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız! Edson'un 'Yaşlanmaya Meydan Okuyan' Rutini

Görenler 27 Yaşında Sanıyor: 57 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız! Edson'un 'Yaşlanmaya Meydan Okuyan' Rutini

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.04.2024 - 12:24

Ünlü dijital içerik üreticisi 57 yaşındaki genç görünümüyle dikkat çekiyor. Görenlerin 27 yaşında sandığı 57 yaşındaki Edson Brandao, estetiksiz genç kalmanın sırlarını The Sun ile paylaştı. Tam tamına 17 yıldır uyguladığı 'yaşlanmaya meydan okuyan' rutinleri ile kendisini 30 yaşında hissediyor. Gelini, geriye doğru yaşlanmanın sırrını bulmuş gibi görünen Edson'un 10 gençlik sırrını birlikte inceleyelim. 

İşte, Edson Brandao'nun genç kalma sırları...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/27225...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Görenler inanamıyor: Çoğu zaman 27 yaşında sanıyor, oysa Edson Brandao 1967 doğumlu!

Görenler inanamıyor: Çoğu zaman 27 yaşında sanıyor, oysa Edson Brandao 1967 doğumlu!

Brezilya'nın Piauí eyaletinde bulunan Teresina'da yaşayan Edson Brandao, 26 Şubat 1967'de dünyaya geldi. 2024 yılı itibarıyla 57 yaşında olan Edson, çoğu zaman 27 yaşında sanılıyor. 

Resmen 'geriye doğru yaşlanmanın' sırrını bulan yazar, fenomen ve dijital pazarlama işletme sahibi Edson, dikkat çeken genç görünümü için bıçak altına da yatmamış!

The Sun'ın haberine göre Edson, 17 yıldır takip ettiği 'yaşlanmaya meydan okuyan' rutini ile 40 yaşından beri yaşlanmayı doğal yollarla tersine çeviriyor.

The Sun'ın haberine göre Edson, 17 yıldır takip ettiği 'yaşlanmaya meydan okuyan' rutini ile 40 yaşından beri yaşlanmayı doğal yollarla tersine çeviriyor.

'Kendimi enerji dolu hissediyorum. Hiç yaşlı hissetmiyorum. Bunu açıklayamam ama 30 yaşındaymışım gibi hissediyorum.' diyen Edson Brandao, 40 yaşından beri egzersizlerini ve sağlıklı yaşamı ciddiye alıyor.

Edson, tam tamına 17 yıldır aynı rutini takip ediyor!

Edson, tam tamına 17 yıldır aynı rutini takip ediyor!

Edson, hayatının büyük bir bölümünde fitness ve sağlıkla ilgilendiğinmiş olsa da bu konuya olan bağlılığının çok inişli çıkışlı olduğunu açıklıyor. Fakat 40 yaşına geldiğinde sağlığının önemini ve bunu ciddiye alması gerektiğini fark eden Edson, o günden beri her şeyin değiştiğini ifade ediyor. Sosyal medya aracılığıyla öğrendiği egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık rutinlerinden ilham alarak tam 17 yıldır mümkün oldukça az yaşlanmaya odaklanıyor.

Genç görünümünün sırrını The Sun'a anlatan yazar, spor ve beslenme rutinlerinin yanında yaşlanma karşıtı ürünler de kullanıyor.

Genç görünümünün sırrını The Sun'a anlatan yazar, spor ve beslenme rutinlerinin yanında yaşlanma karşıtı ürünler de kullanıyor.

Edson'un, her gün spor yapıyor ve bol miktarda meyve ve sebze tüketiyor. Günde 40 dakika spor yapan Brandao, bol su tüketmeye, düzenli olarak yaşlanma karşıtı kremler kullanmaya ve haftada bir kez kil maskesi uygulamasıyla birlikte sıkı cilt bakımı rutinine uymaya özen gösteriyor. 

Verdiği röportajda rutinlerini açıkladıktan sonra, 'Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz.' ifadelerini kullanıyor.

Gördüğünüz gibi Edson, resmen geriye doğru yaşlanıyor ve "Yaşımı söylediğimde çoğu insan şok oluyor, bana asla inanmıyorlar. 23, 25 ve 30 yaşında göründüğümü söyleyenler oldu ama ben 57 yaşındayım." diyor.

Gördüğünüz gibi Edson, resmen geriye doğru yaşlanıyor ve "Yaşımı söylediğimde çoğu insan şok oluyor, bana asla inanmıyorlar. 23, 25 ve 30 yaşında göründüğümü söyleyenler oldu ama ben 57 yaşındayım." diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Oslo'da gece kulübüne alınmayan Edson, yaşını göstermediği için pasaport kontrolünde de sorun yaşıyor!

Oslo'da gece kulübüne alınmayan Edson, yaşını göstermediği için pasaport kontrolünde de sorun yaşıyor!

Ünlü fenomen, Norveç'in Oslo kentine yaptığı bir gezi sırasında kimliği olmadığı için bir gece kulübünden geri çevrildiğini söylüyor. Edson, havaalanında pasaport kontrolü sırasında, pasaportunun geçerliliği sorgulandığında da benzer bir durumla karşılaşmış.

Sosyal medya platformu Instagramda 128 bin takipçisi olan Edson Brandao, gençlik sırlarını paylaştığı hesabı üzerinden nefret yorumlarına da maruz kalıyor. Onun 57 yaşında olduğuna inanmayanların olumsuz yorumlarıyla karşılaşan ünlü içerik üreticisi, 'ilham vermek için içerik üretiyor.'

Sosyal medya platformu Instagramda 128 bin takipçisi olan Edson Brandao, gençlik sırlarını paylaştığı hesabı üzerinden nefret yorumlarına da maruz kalıyor. Onun 57 yaşında olduğuna inanmayanların olumsuz yorumlarıyla karşılaşan ünlü içerik üreticisi, 'ilham vermek için içerik üretiyor.'

Edson bu konuya ilişkin şunları söylüyor: ' Estetik ameliyat mı oldum, botoks mu yaptım, filtre mi kullandım diye soruyorlar ama hiç ameliyat olmadım. Genç görünmenin doğal yollarını bulmak istiyorum. Bazıları yaşlanmaktan korktuğumu söylüyor ama korkmuyorum. Bu kaçınamayacağımız doğal bir süreç ama genç kalmak için elimden geleni yapacağım. Yaşınız ne olursa olsun insanlara her şeyin mümkün olduğu konusunda ilham verecek içerikler üretiyorum.'

Edson'a göre yaş sadece bir sayıdan ibarettir. Önemli olan kendinize ne kadar önem verdiğinizdir. İşte, Edson'un gençlik ışıltısını korumasının 10 sırrı 👇

Edson'a göre yaş sadece bir sayıdan ibarettir. Önemli olan kendinize ne kadar önem verdiğinizdir. İşte, Edson'un gençlik ışıltısını korumasının 10 sırrı 👇

  • 1. Sulu kalın: Cildi dolgun ve nemli tutmak için gün boyu su tüketin.

  • 2. Sağlığınızı içten besleyin: Parlak bir cilt ve optimal sağlık için meyve, sebze ve yağsız protein tüketin.

  • 3. Harekete geçin: Düzenli egzersiz sadece vücudu formda tutmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi ve enerji seviyenizi de artırır.

  • 4. Güneşten korunun: Erken yaşlanmayı ve kırışıklıkları önlemek için cildi güneş koruyucuyla zararlı UV ışınlarından koruyun.

  • 5. Uykuyu önceliklendirin: Vücudu gençleştirmek ve hücre yenilenmesini teşvik etmek için her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku hedefleyin.

  • 6. Cilt bakımını benimseyin: Cildinizi temizlemek, nemlendirmek ve korumak için cilt tipinize uygun bir cilt bakımı rutini oluşturun.

  • 7. Stres yönetimi uygulayın: Stresle mücadele etmek ve genel refahı artırmak için meditasyon veya yoga gibi rahatlama tekniklerini kullanın.

  • 8. Sosyal kalın: Kendinizi olumlu ilişkilerle kuşatın ve neşe ve doyum getiren faaliyetlere katılın.

  • 9. Zihninizi olumlu tutun: Pozitifliği içten dışa yaymak için iyimserlik ve şükran geliştirin.

  • 10. Kişisel bakıma yatırım yapın: Hobilerinize, şımartıcı ritüellerinize ve size mutluluk ve doyum getiren aktivitelere zaman ayırın.

Edson Brandao, 'geriye doğru yaşlanma' sırlarını sosyal medya platformu Instagram'da 'iamedsonbrandao' kullanıcı adıyla takipçileriyle paylaşıyor.

Edson Brandao, 'geriye doğru yaşlanma' sırlarını sosyal medya platformu Instagram'da 'iamedsonbrandao' kullanıcı adıyla takipçileriyle paylaşıyor.

Sahi, siz Edson'u nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Konuşmasak olmaz

Yan yana gelsek millet bana der torunun mu bu ne