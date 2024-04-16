Görenler 27 Yaşında Sanıyor: 57 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız! Edson'un 'Yaşlanmaya Meydan Okuyan' Rutini
Görenler 27 Yaşında Sanıyor: 57 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız! Edson'un 'Yaşlanmaya Meydan Okuyan' Rutini
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/27225...
Ünlü dijital içerik üreticisi 57 yaşındaki genç görünümüyle dikkat çekiyor. Görenlerin 27 yaşında sandığı 57 yaşındaki Edson Brandao, estetiksiz genç kalmanın sırlarını The Sun ile paylaştı. Tam tamına 17 yıldır uyguladığı 'yaşlanmaya meydan okuyan' rutinleri ile kendisini 30 yaşında hissediyor. Gelini, geriye doğru yaşlanmanın sırrını bulmuş gibi görünen Edson'un 10 gençlik sırrını birlikte inceleyelim.
İşte, Edson Brandao'nun genç kalma sırları...
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The Sun'ın haberine göre Edson, 17 yıldır takip ettiği 'yaşlanmaya meydan okuyan' rutini ile 40 yaşından beri yaşlanmayı doğal yollarla tersine çeviriyor.
Edson, tam tamına 17 yıldır aynı rutini takip ediyor!
Genç görünümünün sırrını The Sun'a anlatan yazar, spor ve beslenme rutinlerinin yanında yaşlanma karşıtı ürünler de kullanıyor.
Gördüğünüz gibi Edson, resmen geriye doğru yaşlanıyor ve "Yaşımı söylediğimde çoğu insan şok oluyor, bana asla inanmıyorlar. 23, 25 ve 30 yaşında göründüğümü söyleyenler oldu ama ben 57 yaşındayım." diyor.
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Sosyal medya platformu Instagramda 128 bin takipçisi olan Edson Brandao, gençlik sırlarını paylaştığı hesabı üzerinden nefret yorumlarına da maruz kalıyor. Onun 57 yaşında olduğuna inanmayanların olumsuz yorumlarıyla karşılaşan ünlü içerik üreticisi, 'ilham vermek için içerik üretiyor.'
Edson'a göre yaş sadece bir sayıdan ibarettir. Önemli olan kendinize ne kadar önem verdiğinizdir. İşte, Edson'un gençlik ışıltısını korumasının 10 sırrı 👇
Edson Brandao, 'geriye doğru yaşlanma' sırlarını sosyal medya platformu Instagram'da 'iamedsonbrandao' kullanıcı adıyla takipçileriyle paylaşıyor.
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