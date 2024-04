Görenler 27 Yaşında Sanıyor: 57 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız! Edson'un 'Yaşlanmaya Meydan Okuyan' Rutini

Edson'un, her gün spor yapıyor ve bol miktarda meyve ve sebze tüketiyor. Günde 40 dakika spor yapan Brandao, bol su tüketmeye, düzenli olarak yaşlanma karşıtı kremler kullanmaya ve haftada bir kez kil maskesi uygulamasıyla birlikte sıkı cilt bakımı rutinine uymaya özen gösteriyor.

Verdiği röportajda rutinlerini açıkladıktan sonra, 'Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz.' ifadelerini kullanıyor.