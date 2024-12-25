Beklentilerin Altında Kalan 2025 Asgari Ücretine İsyan Eden AKP Seçmeni Sosyal Medyanın Gündeminde

2025 yılı için asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. İşçi temsilcilerinin 29 bin, hükümete yakın medyanın 25 bin tahminleri tutmadı. Pek çok ekonomiste göre işverenin talebi kabul gördü. Tabii son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmelerle moral bulan AKP tabanı için de bu ücret soğuk duş etkisi yarattı. Özellikle Erdoğan'ın paylaşımı ve bazı haber sayfalarının yorumlarında kendini 'reisçi' olarak tanımlayan vatandaşın isyanı dikkat çekti.