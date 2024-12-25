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Beklentilerin Altında Kalan 2025 Asgari Ücretine İsyan Eden AKP Seçmeni Sosyal Medyanın Gündeminde

Beklentilerin Altında Kalan 2025 Asgari Ücretine İsyan Eden AKP Seçmeni Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2024 - 12:36

2025 yılı için asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. İşçi temsilcilerinin 29 bin, hükümete yakın medyanın 25 bin tahminleri tutmadı. Pek çok ekonomiste göre işverenin talebi kabul gördü. Tabii son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmelerle moral bulan AKP tabanı için de bu ücret soğuk duş etkisi yarattı. Özellikle Erdoğan'ın paylaşımı ve bazı haber sayfalarının yorumlarında kendini 'reisçi' olarak tanımlayan vatandaşın isyanı dikkat çekti.

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AKP seçmeninin yıllardır partisine olan bağlılığı ve Erdoğan'a olan muhabbeti su götürmez bir gerçek. Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak bile bu sadakati ve inanmışlığı şu şekilde özetlemişti.

AKP seçmeninin yıllardır partisine olan bağlılığı ve Erdoğan'a olan muhabbeti su götürmez bir gerçek. Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak bile bu sadakati ve inanmışlığı şu şekilde özetlemişti.

Tercihini değiştirmeyen elbet vardı ama çoğunluk aynı fikirde değildi.

Tercihini değiştirmeyen elbet vardı ama çoğunluk aynı fikirde değildi.
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Ancak 2025 için açıklanan asgari ücret hükümetin muhalifleri kadar kendi seçmenini de tatmin etmedi.

Ancak 2025 için açıklanan asgari ücret hükümetin muhalifleri kadar kendi seçmenini de tatmin etmedi.
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Tepkilere göz atalım 👀

Tepkilere göz atalım 👀
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Facebook'ta ortam daha sertti.

Facebook'ta ortam daha sertti.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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