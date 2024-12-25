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Asgari Ücret Zammını Fazla Bulan Rasim Ozan Kütahyalı Tepkilerin Odağında

Asgari Ücret Zammını Fazla Bulan Rasim Ozan Kütahyalı Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2024 - 10:32

Ülkemizdeki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret dün akşam açıklandı. 17.002 liradan %30 artışla 22.104 lira olan asgari ücreti hükümete yakın isimler bile düşük buldu. Sadakatleriyle bilinen Ak Parti seçmeni bile isyan etti. Ancak Rasim Ozan Kütahyalı ilginç bir çıkışta bulundu. Haliyle tepki aldı.

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Ünlü yorumcu ücret açıklanmadan önce EnSonHaber kanalında şu açıklamalarda bulunmuştu;

Ünlü yorumcu ücret açıklanmadan önce EnSonHaber kanalında şu açıklamalarda bulunmuştu;

'Türkiye'de işçi sınıfı eziliyor doğru. Orta sınıf yok oldu bu da doğru. Fakat yüzde 45 zam, ücret yaklaşık 25 bin TL olacaktır demek.

Ben Türk esnafını iyi tanıyan bir adamım. Türk esnafı bir anda fiyatları katlar. Şu anda enflasyon zaten çok fazla daha da artar.

Sen yüzde 45 zam yaptığında esnafın fiyat artırmasını durduracak bir mekanizma var mı? Yok. Esnaf o parayı olduğu gibi alır.

Asgari ücretli arkadaş da sevinir. Sonra bir bakar benim alım gücüm aynı der. Bu enflasyon sarmalına yol açar. Yapmayalım.'

22.104 lira rakamının kesinleşmesiyle asgari ücretin en fazla yüzde 20 zamlanması gerektiğini savundu.

22.104 lira rakamının kesinleşmesiyle asgari ücretin en fazla yüzde 20 zamlanması gerektiğini savundu.

Tepkiler şu şekilde;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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