Asgari Ücret Zammını Fazla Bulan Rasim Ozan Kütahyalı Tepkilerin Odağında
Asgari Ücret Zammını Fazla Bulan Rasim Ozan Kütahyalı Tepkilerin Odağında
Ülkemizdeki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret dün akşam açıklandı. 17.002 liradan %30 artışla 22.104 lira olan asgari ücreti hükümete yakın isimler bile düşük buldu. Sadakatleriyle bilinen Ak Parti seçmeni bile isyan etti. Ancak Rasim Ozan Kütahyalı ilginç bir çıkışta bulundu. Haliyle tepki aldı.
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Ünlü yorumcu ücret açıklanmadan önce EnSonHaber kanalında şu açıklamalarda bulunmuştu;
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22.104 lira rakamının kesinleşmesiyle asgari ücretin en fazla yüzde 20 zamlanması gerektiğini savundu.
Tepkiler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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