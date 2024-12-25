Asgari Ücret Zammını Fazla Bulan Rasim Ozan Kütahyalı Tepkilerin Odağında

'Türkiye'de işçi sınıfı eziliyor doğru. Orta sınıf yok oldu bu da doğru. Fakat yüzde 45 zam, ücret yaklaşık 25 bin TL olacaktır demek.

Ben Türk esnafını iyi tanıyan bir adamım. Türk esnafı bir anda fiyatları katlar. Şu anda enflasyon zaten çok fazla daha da artar.

Sen yüzde 45 zam yaptığında esnafın fiyat artırmasını durduracak bir mekanizma var mı? Yok. Esnaf o parayı olduğu gibi alır.

Asgari ücretli arkadaş da sevinir. Sonra bir bakar benim alım gücüm aynı der. Bu enflasyon sarmalına yol açar. Yapmayalım.'