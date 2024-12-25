İşçiyi Hayal Kırıklığına Uğratan Yeni Asgari Ücret İçin Ekonomistler Neler Söyledi?
İşçiyi Hayal Kırıklığına Uğratan Yeni Asgari Ücret İçin Ekonomistler Neler Söyledi?
Merakla beklenen, uğruna uzun toplantılar yapılan asgari ücret nihayet açıklandı. %30'luk artış enflasyonun böyle yüksek olduğu bir dönemde çalışanları hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar bu ücretin ev kirası bile etmediğinden şikayetçi. Peki kararı duyan ekonomistlerin tepkileri ne oldu? İzliyoruz...
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Mustafa Sönmez kazık olarak yorumladı.
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Yalçın Karatepe'nin tepkisi şöyle;
Emre Alkin'in paylaşımı;
Uğur Gürses ise olaya ironik bir taraftan baktı.
Alaattin Aktaş ise hükümeti de benzer fedakarlığa davet etti.
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Barış Esen'in yorumu;
Veysel Ulusoy ise kısa ve net bir yanıt verdi.
Sandviçe yenildiğimizi vurguladı Hakan Kara...
İris Cibre'nin görüşü ise şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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