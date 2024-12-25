onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İşçiyi Hayal Kırıklığına Uğratan Yeni Asgari Ücret İçin Ekonomistler Neler Söyledi?

İşçiyi Hayal Kırıklığına Uğratan Yeni Asgari Ücret İçin Ekonomistler Neler Söyledi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2024 - 11:22

Merakla beklenen, uğruna uzun toplantılar yapılan asgari ücret nihayet açıklandı. %30'luk artış enflasyonun böyle yüksek olduğu bir dönemde çalışanları hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar bu ücretin ev kirası bile etmediğinden şikayetçi. Peki kararı duyan ekonomistlerin tepkileri ne oldu? İzliyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sönmez kazık olarak yorumladı.

Mustafa Sönmez kazık olarak yorumladı.
twitter.com

Yalçın Karatepe'nin tepkisi şöyle;

Yalçın Karatepe'nin tepkisi şöyle;
twitter.com

Emre Alkin'in paylaşımı;

Emre Alkin'in paylaşımı;
twitter.com

Uğur Gürses ise olaya ironik bir taraftan baktı.

Uğur Gürses ise olaya ironik bir taraftan baktı.
twitter.com

Alaattin Aktaş ise hükümeti de benzer fedakarlığa davet etti.

Alaattin Aktaş ise hükümeti de benzer fedakarlığa davet etti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Esen'in yorumu;

Barış Esen'in yorumu;
twitter.com

Veysel Ulusoy ise kısa ve net bir yanıt verdi.

Veysel Ulusoy ise kısa ve net bir yanıt verdi.
twitter.com

Sandviçe yenildiğimizi vurguladı Hakan Kara...

Sandviçe yenildiğimizi vurguladı Hakan Kara...
twitter.com

İris Cibre'nin görüşü ise şu şekilde;

İris Cibre'nin görüşü ise şu şekilde;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın