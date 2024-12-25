22 Bin 104 TL Olarak Açıklanan 2025 Asgari Ücreti Big Mac Fiyatlarına Yenildi

2025 asgari ücret zammı, 24 Aralık akşamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sürpriz toplantısıyla belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ifade etti. Böylece 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

Yapılan asgari ücret zammına toplumun her kesiminden tepki geldi. Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi üzerinden asgari ücretin geldiği boyutu gözler önüne serdi.