onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
22 Bin 104 TL Olarak Açıklanan 2025 Asgari Ücreti Big Mac Fiyatlarına Yenildi

22 Bin 104 TL Olarak Açıklanan 2025 Asgari Ücreti Big Mac Fiyatlarına Yenildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 10:09

2025 asgari ücret zammı, 24 Aralık akşamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sürpriz toplantısıyla belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ifade etti. Böylece 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

Yapılan asgari ücret zammına toplumun her kesiminden tepki geldi. Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi üzerinden asgari ücretin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 asgari ücret, yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL oldu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret hayal kırıklığına neden oldu. Sadece işvereni mutlu eden yeni asgari ücret tutarına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

2025 asgari ücret, yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL oldu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret hayal kırıklığına neden oldu. Sadece işvereni mutlu eden yeni asgari ücret tutarına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Big Mac Endeksleri’ne dair bir grafik paylaşarak asgari ücret için çarpıcı yorumda bulundu.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Big Mac Endeksleri’ne dair bir grafik paylaşarak asgari ücret için çarpıcı yorumda bulundu.

Prof. Kara, ilk paylaştığı gönderiye “Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede” notunu düştü.

Prof. Kara, ilk paylaştığı gönderiye “Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede” notunu düştü.
twitter.com

Sonrasında ise şu mesajı paylaştı: 

“Yukarıdaki grafiğe bakıp da “TL’nin aradaki fark kadar değer kaybetmesi gerekir” demek tam doğru değil. 'Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke oldu' demek doğru.”

2025 asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunun açıklanmasının ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımına şu notu düştü: "Enflasyonu bilemem ama asgari ücretin sandviç fiyatına yenildiği kesin."

2025 asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunun açıklanmasının ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımına şu notu düştü: "Enflasyonu bilemem ama asgari ücretin sandviç fiyatına yenildiği kesin."
twitter.com

Prof. Dr. Hakan Kara’nın The Economist’e dayandırdığı grafikte Big Mac fiyatlarının 2002 yılından itibaren hızla artarak rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Grafikte Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının dünya ortalamasını geride bıraktığı görülüyor.

Big Mac Endeksi nedir?

Big Mac Endeksi nedir?

Big Mac aslında sadece bir hamburgerden ibaret değil… Bu endeks ülkelerin para birimlerinin gerçek değerini ölçmek için kullanılan ekonomik göstergelerden biridir. Big Mac endeksi satın alma gücüne odaklanıyor ve ekonominin gerçek hayattaki etkilerinin anlaşılması için fayda sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öte yandan Prof. Dr. Hakan Kara'nın paylaşımına pek çok vatandaş yeni asgari ücrete dair eleştirilerini dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları:

Öte yandan Prof. Dr. Hakan Kara'nın paylaşımına pek çok vatandaş yeni asgari ücrete dair eleştirilerini dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

Artık yorum bile yapmıyor insanlar.. Şoku atlatamamış kimse.. Enflasyonun %250 olduğu ülkede utanmadan %30 zam yapmak.. Yuhh.. Ne denir ki buna ?!?!

Fuat Karli

big mac endeksini doğru dürüst açıklayamayan editörlere sahipsiniz. basitçe anlatmak gerekirse big mac endeksi, 1 asgari ücretle ayda kaç big mac alınabilece... Devamını Gör