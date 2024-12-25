22 Bin 104 TL Olarak Açıklanan 2025 Asgari Ücreti Big Mac Fiyatlarına Yenildi
22 Bin 104 TL Olarak Açıklanan 2025 Asgari Ücreti Big Mac Fiyatlarına Yenildi
2025 asgari ücret zammı, 24 Aralık akşamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sürpriz toplantısıyla belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ifade etti. Böylece 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Yapılan asgari ücret zammına toplumun her kesiminden tepki geldi. Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi üzerinden asgari ücretin geldiği boyutu gözler önüne serdi.
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2025 asgari ücret, yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL oldu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret hayal kırıklığına neden oldu. Sadece işvereni mutlu eden yeni asgari ücret tutarına toplumun her kesiminden tepki yağdı.
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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Big Mac Endeksleri’ne dair bir grafik paylaşarak asgari ücret için çarpıcı yorumda bulundu.
Prof. Kara, ilk paylaştığı gönderiye “Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede” notunu düştü.
2025 asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunun açıklanmasının ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımına şu notu düştü: "Enflasyonu bilemem ama asgari ücretin sandviç fiyatına yenildiği kesin."
Big Mac Endeksi nedir?
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Öte yandan Prof. Dr. Hakan Kara'nın paylaşımına pek çok vatandaş yeni asgari ücrete dair eleştirilerini dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Artık yorum bile yapmıyor insanlar.. Şoku atlatamamış kimse.. Enflasyonun %250 olduğu ülkede utanmadan %30 zam yapmak.. Yuhh.. Ne denir ki buna ?!?!
big mac endeksini doğru dürüst açıklayamayan editörlere sahipsiniz. basitçe anlatmak gerekirse big mac endeksi, 1 asgari ücretle ayda kaç big mac alınabilece... Devamını Gör