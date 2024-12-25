Kebapçı Bedri Usta'dan Asgari Ücret Tepkisi: "Kurban Olayım, Daha Tam İmzalamamışken Artırın"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun sürpriz bir toplantıyla asgari ücreti 17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükseltmesi, hem çalışanlardan hem de işverenlerden farklı tepkilerle karşılandı. Belirlenen ücretin hayat pahalılığına karşı yetersiz olduğunu savunan vatandaşlar, kararı eleştirdi. İşveren cephesinden de dikkat çekici bir tepki geldi. Kebapçı Bedri Usta olarak tanınan Bedrettin Aydoğdu, çalışanlarıyla birlikte çektiği bir videoda kararı eleştirerek hayat pahalılığını ve işçilerin giderlerini gözler önüne serdi.
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Bedrettin Aydoğdu, kendi işletmesinde çalışanlarına zaten asgari ücretten daha fazla maaş verdiğini belirterek, açıklanan ücretin vatandaşlar için yetersiz kaldığını ifade etti.
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Videoda, “Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın” diyen Aydoğdu, devlete çağrıda bulundu.
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