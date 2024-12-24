Asgari Ücretin Açıklanmasıyla Mustafa Sarıgül de Tepkisini Dile Getirdi

Son haftaların en çok konuşulan konusu 2025’te asgari ücretin ne kadar olacağıydı. Asgari ücret hakkında yapılacak toplantı ani bir kararla bugüne alındı ve zam oranı açıklandı. Verilen karar yüzde 30 oranında zam yapılmasına dairdi. Böylelikle asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Vatandaşlardan tepki gecikmedi. Mustafa Sarıgül de Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim.