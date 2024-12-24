onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Asgari Ücretin Açıklanmasıyla Mustafa Sarıgül de Tepkisini Dile Getirdi

Asgari Ücretin Açıklanmasıyla Mustafa Sarıgül de Tepkisini Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 21:37

Son haftaların en çok konuşulan konusu 2025’te asgari ücretin ne kadar olacağıydı. Asgari ücret hakkında yapılacak toplantı ani bir kararla bugüne alındı ve zam oranı açıklandı. Verilen karar yüzde 30 oranında zam yapılmasına dairdi. Böylelikle asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Vatandaşlardan tepki gecikmedi. Mustafa Sarıgül de Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarıgül, ülke gündemine dair düşünceleri sık sık Twitter hesabından dile getiriyor.

Sarıgül, ülke gündemine dair düşünceleri sık sık Twitter hesabından dile getiriyor.

Açıklanan asgari ücret içinse Sarıgül, “asgari ücretle çalışanları açlığa mahkum ettiniz” dedi.

Açıklanan asgari ücret içinse Sarıgül, “asgari ücretle çalışanları açlığa mahkum ettiniz” dedi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

asgari ücretlileri açlığa mahkum eden sadece hükümet mi evsahipleride açlığa mahkum etmiyor mu