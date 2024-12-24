Asgari Ücretin Açıklanmasıyla Mustafa Sarıgül de Tepkisini Dile Getirdi
Asgari Ücretin Açıklanmasıyla Mustafa Sarıgül de Tepkisini Dile Getirdi
Son haftaların en çok konuşulan konusu 2025’te asgari ücretin ne kadar olacağıydı. Asgari ücret hakkında yapılacak toplantı ani bir kararla bugüne alındı ve zam oranı açıklandı. Verilen karar yüzde 30 oranında zam yapılmasına dairdi. Böylelikle asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Vatandaşlardan tepki gecikmedi. Mustafa Sarıgül de Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim.
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Sarıgül, ülke gündemine dair düşünceleri sık sık Twitter hesabından dile getiriyor.
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Açıklanan asgari ücret içinse Sarıgül, “asgari ücretle çalışanları açlığa mahkum ettiniz” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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asgari ücretlileri açlığa mahkum eden sadece hükümet mi evsahipleride açlığa mahkum etmiyor mu