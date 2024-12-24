Sosyoloğumuz Oğuzhan Alpdoğan’dan da Asgari Ücret Zammına Tepki Gecikmedi
Sosyoloğumuz Oğuzhan Alpdoğan’dan da Asgari Ücret Zammına Tepki Gecikmedi
Geçtiğimiz saatlerde ani bir kararla öne çekilen asgari ücret toplantısıyla birlikte zam oranı açıklandı. Yüzde 30 zam ile yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Vatandaşlar zammın açıklanmasıyla birlikte yeni asgari ücreti yeterli görmediklerini dile getirerek tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ülkemizin en sevilen içerik üreticilerinden, sosyolog denilen Oğuzhan Alpdoğan da asgari ücret karşısında paylaşımlar yaptı.
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Alpdoğan, paylaşımlarından birine “gece vakti asgari ücreti açıklayıp seriden dağılan komisyon üyeleri” notunu düşmüştü.
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İşçilerin yaşadıklarına dair içerikler üreterek sesleri olan Alpdoğan diğer paylaşımında ise “aniden asgari ücretin 22.104 TL olduğunu görünce” diyerek bir parodiye yer vermişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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