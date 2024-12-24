onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyoloğumuz Oğuzhan Alpdoğan’dan da Asgari Ücret Zammına Tepki Gecikmedi

Sosyoloğumuz Oğuzhan Alpdoğan’dan da Asgari Ücret Zammına Tepki Gecikmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 22:16

Geçtiğimiz saatlerde ani bir kararla öne çekilen asgari ücret toplantısıyla birlikte zam oranı açıklandı. Yüzde 30 zam ile yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Vatandaşlar zammın açıklanmasıyla birlikte yeni asgari ücreti yeterli görmediklerini dile getirerek tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ülkemizin en sevilen içerik üreticilerinden, sosyolog denilen Oğuzhan Alpdoğan da asgari ücret karşısında paylaşımlar yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alpdoğan, paylaşımlarından birine “gece vakti asgari ücreti açıklayıp seriden dağılan komisyon üyeleri” notunu düşmüştü.

Alpdoğan, paylaşımlarından birine “gece vakti asgari ücreti açıklayıp seriden dağılan komisyon üyeleri” notunu düşmüştü.

👇

İşçilerin yaşadıklarına dair içerikler üreterek sesleri olan Alpdoğan diğer paylaşımında ise “aniden asgari ücretin 22.104 TL olduğunu görünce” diyerek bir parodiye yer vermişti.

İşçilerin yaşadıklarına dair içerikler üreterek sesleri olan Alpdoğan diğer paylaşımında ise “aniden asgari ücretin 22.104 TL olduğunu görünce” diyerek bir parodiye yer vermişti.

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın