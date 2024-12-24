Sosyoloğumuz Oğuzhan Alpdoğan’dan da Asgari Ücret Zammına Tepki Gecikmedi

Geçtiğimiz saatlerde ani bir kararla öne çekilen asgari ücret toplantısıyla birlikte zam oranı açıklandı. Yüzde 30 zam ile yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Vatandaşlar zammın açıklanmasıyla birlikte yeni asgari ücreti yeterli görmediklerini dile getirerek tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ülkemizin en sevilen içerik üreticilerinden, sosyolog denilen Oğuzhan Alpdoğan da asgari ücret karşısında paylaşımlar yaptı.