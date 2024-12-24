Yeni Asgari Ücret Karşısında Çalışanların İş Motivasyonunda Yaşanacak Değişime Parodi

Bugün akşam saatlerinde yapılan toplantının ardından asgari ücrete %30 zam yapılacağına karar verildiği açıklandı. 22 bin 104 TL’ye yükselen asgari ücret karşısında siyasilerden, içerik üreticilerine herkes tepkisini göstermekte gecikmedi. @kontravolta kullanıcı adıyla tanınan Feyzi adlı içerik üreticisi de konuya dair paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim. Düşünceleriniz içinse yorumlarda buluşalım!
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Feyzi adlı içerik üreticisi parodisinde yapılan zamla birlikte çalışma temposunda bir düşüş olacağına dair yorum yapmıştı.
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Çalışanların iş yükü karşısında asgari ücret yeterli bulunmuyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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