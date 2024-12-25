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Asgari Ücret Belli Oldu Gözler Şimdi Emekli Maaşında: Asgari Ücreti Bilen İsimden Emekli Maaşı Tahmini

Asgari Ücret Belli Oldu Gözler Şimdi Emekli Maaşında: Asgari Ücreti Bilen İsimden Emekli Maaşı Tahmini

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2024 - 09:01

Türkiye’de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 Asgari Ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin belli olmasının ardından şimdi de gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammı doğru tahmin etmesinin ardından en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

İşte detaylar ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un 2025 yılı emekli maaşı tahmini…

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Dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret sonrası şimdi de gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

Asgari ücret sonrası şimdi de gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

Asgari ücrete ilişkin tahminde bulunan isimlerden biri de SGK Uzmanı Özgür Erdursun'du.

Asgari ücrete ilişkin tahminde bulunan isimlerden biri de SGK Uzmanı Özgür Erdursun'du.

Asgari ücrete yapılacak zammı doğru tahmin eden Erdursun, sosyal medya hesabından en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete yapılacak zammı doğru tahmin eden Erdursun, sosyal medya hesabından en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılacağını söyleyen Erdursun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılacağını söyleyen Erdursun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 lira oldu! Hayırlı olsun. Emeklilere de yüzde 17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ileyüzde 25’e tamamlanır. En düşük emekli aylığı da 15 bin lira olur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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