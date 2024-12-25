2025 Asgari Ücret Açıklandı Tüm Ödemeler Değişti: Asgari Ücret Sonrası Yeni İşsizlik Maaşı, BES ve Diğerleri

Türkiye’de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 Asgari Ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış çoğu kişi tarafından yeterli bulunmazken, bu rakam beraberinde birçok fiyat artışını da getirdi.

2025 yılı asgari ücretiyle birlikte birçok ödeme değişti. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşları, günlük GSS primi, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemelerde artış gerçekleşti. BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların prim ödemeleri ve borçlanma tutarları da yeniden düzenlendi.

İşte 2025 asgari ücret tutarının belli olmasının ardından değişen tüm ödeme kalemleri…