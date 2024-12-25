2025 Asgari Ücret Açıklandı Tüm Ödemeler Değişti: Asgari Ücret Sonrası Yeni İşsizlik Maaşı, BES ve Diğerleri
Türkiye’de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 Asgari Ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış çoğu kişi tarafından yeterli bulunmazken, bu rakam beraberinde birçok fiyat artışını da getirdi.
2025 yılı asgari ücretiyle birlikte birçok ödeme değişti. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşları, günlük GSS primi, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemelerde artış gerçekleşti. BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların prim ödemeleri ve borçlanma tutarları da yeniden düzenlendi.
İşte 2025 asgari ücret tutarının belli olmasının ardından değişen tüm ödeme kalemleri…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. İşte detaylar...
2024 yılı minimum işsizlik maaşı: 7940 TL - 2025 yılı minimum işsizlik maaşı: 10332 TL
2024 yılı en yüksek işsizlik maaşı tutarı: 15880 TL - 2025 yılı en yüksek işsizlik maaşı tutarı: 20645 TL
2024 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi: 600 TL - 2025 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi: 780 TL
2024 yılı Bağ-Kur primi alt limiti: 5951 TL - 2025 yılı Bağ-Kur primi alt limiti: 7736 TL
2024 yılı isteğe bağlı minimum SGK primi: 6401 TL - 2025 yılı isteğe bağlı minimum SGK primi: 8321 TL
2024 yılı isteğe bağlı maksimum SGK primi: 48006 TL - 2025 yılı isteğe bağlı maksimum SGK primi: 62408 TL
2024 yılı minimum doğum borçlanması, askerlik borçlanması, doktora veya avukatlık staj borçlanması tutarı günlük: 213.23 TL - 2025 yılı minimum doğum borçlanması, askerlik borçlanması, doktora veya avukatlık staj borçlanması tutarı günlük: 277.20 TL
Evde çalıştırılanlara ödenecek aylık prim ödemesi 2024 rakamı: 6501 TL - Evde çalıştırılanlara ödenecek aylık prim ödemesi 2025 rakamı: 8451 TL
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