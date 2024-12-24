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Asgari Ücretin Sonundaki 4 Lirayı Görsellerle Anlatarak Ağlanacak Halimize Güldüren Kişiler

Asgari Ücretin Sonundaki 4 Lirayı Görsellerle Anlatarak Ağlanacak Halimize Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2024 - 23:50

Temsilciler toplandı, komisyonlar yapıldı, çaylar içildi, kuru pastalar tüketildi.. Uzun süren asgari ücret maratonu çalışanı üzen %30 oranında arttı. Yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Evet sonu 104. Bu da günümüzde sakız bile almayan 4 liranın temsili görsellerle anlatılmasına neden oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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