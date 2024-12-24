Asgari Ücretin Sonundaki 4 Lirayı Görsellerle Anlatarak Ağlanacak Halimize Güldüren Kişiler
Asgari Ücretin Sonundaki 4 Lirayı Görsellerle Anlatarak Ağlanacak Halimize Güldüren Kişiler
Temsilciler toplandı, komisyonlar yapıldı, çaylar içildi, kuru pastalar tüketildi.. Uzun süren asgari ücret maratonu çalışanı üzen %30 oranında arttı. Yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Evet sonu 104. Bu da günümüzde sakız bile almayan 4 liranın temsili görsellerle anlatılmasına neden oldu.
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Görsellere göz atalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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