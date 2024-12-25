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Gazeteci Fulya Öztürk'ün Azerbaycan Milletvekiline Ağladığı Anların Beden Dili Analizi Çok Konuşuldu

Gazeteci Fulya Öztürk'ün Azerbaycan Milletvekiline Ağladığı Anların Beden Dili Analizi Çok Konuşuldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.12.2024 - 10:23

Gazeteci Fulya Öztürk'ün eski bir videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti. Azerbaycan'a haber yapmaya giden Fulya Öztürk, burada gazetecilere verdiği demeçle konuşulmaya başladı. Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat haberinden sonra bir röportaj vermişti. TikTok'ta bir sayfa o anların beden dili analizini yaptı. Analiz sonuçları üzüntüsünü pek de ifade edemediğini gösterdi.

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Gazeteci Fulya Öztürk'ün 2023 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme oturdu. TikTok'ta "@bedendiliakademi" adlı bir sayfa o anlara analiz yaptı.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün 2023 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme oturdu. TikTok'ta "@bedendiliakademi" adlı bir sayfa o anlara analiz yaptı.

Azerbaycan'a haber yapmaya giden Fulya Öztürk, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat haberinden sonra röportaj vermişti.

Azerbaycan'a haber yapmaya giden Fulya Öztürk, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat haberinden sonra röportaj vermişti.

Röportaj sırasında çok üzgün olduğu görülen Öztürk'ün mimiklerini ve jestlerini inceleyen sayfanın yorumuna göre duygularını pek de doğru ifade edemedi.

Röportaj sırasında çok üzgün olduğu görülen Öztürk'ün mimiklerini ve jestlerini inceleyen sayfanın yorumuna göre duygularını pek de doğru ifade edemedi.

Öztürk'ün konuşması sırasında sol dudak kenarının çekildiğini yazan sayfa "Üzüntüsünde sahte" diye yazdı.

Öztürk'ün konuşması sırasında sol dudak kenarının çekildiğini yazan sayfa "Üzüntüsünde sahte" diye yazdı.

"Onu çok seviyorum" derken kafasını sağa sola salladığı belirtilen Öztürk'ün üzüntüsünün gerçek olmadığı paylaşıldı.

"Onu çok seviyorum" derken kafasını sağa sola salladığı belirtilen Öztürk'ün üzüntüsünün gerçek olmadığı paylaşıldı.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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