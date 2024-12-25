Gazeteci Fulya Öztürk'ün Azerbaycan Milletvekiline Ağladığı Anların Beden Dili Analizi Çok Konuşuldu

Gazeteci Fulya Öztürk'ün eski bir videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti. Azerbaycan'a haber yapmaya giden Fulya Öztürk, burada gazetecilere verdiği demeçle konuşulmaya başladı. Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat haberinden sonra bir röportaj vermişti. TikTok'ta bir sayfa o anların beden dili analizini yaptı. Analiz sonuçları üzüntüsünü pek de ifade edemediğini gösterdi.