Her Yıl Noel’de Doğum Gününü Kutlayan ve Kendini Mesih Kabul Eden Hasan Mezarcı Bu Yılda Düzeni Bozmadı

Yıllar önce Reha Muhtar’ın programına katılarak kendini Mesih olarak gördüğünü açıklayan eski siyasetçi Hasan Mezarcı, her yıl Noel’de doğum gününü kutladığı anları paylaşıyor. Bu yıl da geleneği bozmayan Hasan Mezarcı, doğum gününü kutladığı anları Twitter hesabından paylaştı. Son dönemde açıklamaları ve dine dair konuşmalarıyla sıkça gündem olan Mezarcı, bu paylaşımıyla da kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim.