Her Yıl Noel’de Doğum Gününü Kutlayan ve Kendini Mesih Kabul Eden Hasan Mezarcı Bu Yılda Düzeni Bozmadı

Yıllar önce Reha Muhtar’ın programına katılarak kendini Mesih olarak gördüğünü açıklayan eski siyasetçi Hasan Mezarcı, her yıl Noel’de doğum gününü kutladığı anları paylaşıyor. Bu yıl da geleneği bozmayan Hasan Mezarcı, doğum gününü kutladığı anları Twitter hesabından paylaştı. Son dönemde açıklamaları ve dine dair konuşmalarıyla sıkça gündem olan Mezarcı, bu paylaşımıyla da kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim.
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Yakınlarıyla birlikte evde doğum gününü kutlayan Hasan Mezarcı, o anlara “Noeliniz kutlu olsun, mutlu noeller” notunu düştü.
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Yakınları Mezarcı pastayı üflerken, “İyi ki doğdun Mesih” diyerek eşlik etti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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