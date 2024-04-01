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Kendini 'Mesih' İlan Eden Hasan Mezarcı, Paskalya Bayramını ve 31 Mart Seçim Sonuçlarını Kutladı

Kendini 'Mesih' İlan Eden Hasan Mezarcı, Paskalya Bayramını ve 31 Mart Seçim Sonuçlarını Kutladı

Yerel Seçim seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 10:20

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Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, yaptığı açıklamalar ve dini güncellemeleriyle son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.

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Hasan Mezarcı bu sefer ise Paskalya Bayramını ve 31 Mart yerel seçimlerini kutladığı bir paylaşım ile gündem oldu.

Hasan Mezarcı bu sefer ise Paskalya Bayramını ve 31 Mart yerel seçimlerini kutladığı bir paylaşım ile gündem oldu.

Hristiyanlığın en eski ve en önemli geleneklerinden birisi olan Paskalya, 31 Mart'ta kutlanıyor. Bu yıl yerel seçimlerin de 31 Mart'a denk gelmesi ile Mezarcı da Paskalya Bayramını ve yerel seçimleri birlikte kutladı.

Hristiyanlığın en eski ve en önemli geleneklerinden birisi olan Paskalya, 31 Mart'ta kutlanıyor. Bu yıl yerel seçimlerin de 31 Mart'a denk gelmesi ile Mezarcı da Paskalya Bayramını ve yerel seçimleri birlikte kutladı.

Hasan Mezarcı yaptığı paylaşımda, 'Bu akşam Paskalya bayramıyla birlikte yerel seçim sonuçlarını da kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

İşte Hasan Mezarcı'nın o paylaşımı: 👇

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