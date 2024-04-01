Kendini 'Mesih' İlan Eden Hasan Mezarcı, Paskalya Bayramını ve 31 Mart Seçim Sonuçlarını Kutladı

Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, yaptığı açıklamalar ve dini güncellemeleriyle son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.
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Hasan Mezarcı bu sefer ise Paskalya Bayramını ve 31 Mart yerel seçimlerini kutladığı bir paylaşım ile gündem oldu.
Hristiyanlığın en eski ve en önemli geleneklerinden birisi olan Paskalya, 31 Mart'ta kutlanıyor. Bu yıl yerel seçimlerin de 31 Mart'a denk gelmesi ile Mezarcı da Paskalya Bayramını ve yerel seçimleri birlikte kutladı.
İşte Hasan Mezarcı'nın o paylaşımı: 👇
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