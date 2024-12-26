2024'te Dilimizden Düşmeyen Cümlelerle Yıl Özetine Hazır mısınız?

2024, gerçekten tuhaf bir yıldı. Yaşarken bir türlü bitmediğini düşündüğümüz, sonu yaklaştıkça ise nasıl geçtiğini anlamadığımız bir yıl oldu. Doğal afetler, savaşlar, olumsuz gündem haberleri derken birbirinden kötü olaylar yaşadık. Zaman zaman sosyal medyada dönen goygoylar ise hepimiz için kurtarıcı oldu. Bu süreçte dilimize dolanan birçok cümle de vardı.

Gelin, en çok kullandığımız cümlelerle 2024 yılı özetine bakalım.