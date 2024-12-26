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2024'te Dilimizden Düşmeyen Cümlelerle Yıl Özetine Hazır mısınız?

2024'te Dilimizden Düşmeyen Cümlelerle Yıl Özetine Hazır mısınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 09:01

2024, gerçekten tuhaf bir yıldı. Yaşarken bir türlü bitmediğini düşündüğümüz, sonu yaklaştıkça ise nasıl geçtiğini anlamadığımız bir yıl oldu. Doğal afetler, savaşlar, olumsuz gündem haberleri derken birbirinden kötü olaylar yaşadık. Zaman zaman sosyal medyada dönen goygoylar ise hepimiz için kurtarıcı oldu. Bu süreçte dilimize dolanan birçok cümle de vardı. 

Gelin, en çok kullandığımız cümlelerle 2024 yılı özetine bakalım.

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1. EDEP sen ne güzel şeysin...

1. EDEP sen ne güzel şeysin...

2. "Kombinimin güzelliği şaka mııı?" diye başlanan cümleler zamanla dilimizde öyle bir yer edindi ki sormayın.

2. "Kombinimin güzelliği şaka mııı?" diye başlanan cümleler zamanla dilimizde öyle bir yer edindi ki sormayın.

3. Ama yine de iyi ilerledik! (2024'ün sonlarında bizdir)

3. Ama yine de iyi ilerledik! (2024'ün sonlarında bizdir)

4. "İblisin Cennetteki ismi mi? Cemil olabilir mi, Cemil? Suat, Yusuf...?"

4. "İblisin Cennetteki ismi mi? Cemil olabilir mi, Cemil? Suat, Yusuf...?"

5. "Yürüyüşe çıkayım diyorsun, ben de geleyim. Ya mesela böyle yaşanır mı g..le don gibi?"

5. "Yürüyüşe çıkayım diyorsun, ben de geleyim. Ya mesela böyle yaşanır mı g..le don gibi?"
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6. Deniz kenarında yenen hamburger de "sınıfsaldır mesela."

6. Deniz kenarında yenen hamburger de "sınıfsaldır mesela."

7. "Bu diva yorgun" sözlerini unutamayız!

7. "Bu diva yorgun" sözlerini unutamayız!

8. Yılmaz Erdoğan kaleminden çıkan o satırlar.

8. Yılmaz Erdoğan kaleminden çıkan o satırlar.

9. Aman, boş verin bu alt tabaka insanları.

9. Aman, boş verin bu alt tabaka insanları.

10. Dıdım dıdı dım.

10. Dıdım dıdı dım.

Sizin de listeye katkılarınızı bekliyoruz...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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