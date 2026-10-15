İstanbul'da Su Basan Durakta Bankın Üstüne Çıkan Yolcular Viral Oldu
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak, kentin dört bir yanında yolları göle çevirdi. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı bilançoya göre gün içinde bin 277 su baskını ve 15 heyelan yaşandı, akşam saatlerinde ise trafik neredeyse tamamen kilitlendi. Evine dönmeye çalışan milyonlarca İstanbullunun sınandığı bu günün özeti ise X'te paylaşılan tek bir kare oldu.
Teoman'ın 'İstanbul'da Sonbahar' şarkısına gönderme yapan bir notla paylaşılan fotoğraf, su basan bir otobüs durağında ıslanmamak için bankın üstüne çıkıp otobüs bekleyen yolcuları gösteriyordu. Kısa sürede günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline gelen kareye yorum yağdı. Kimi fotoğrafı sanat eserine benzetti, kimi kışı ve sonbaharı sevenlere seslendi, kimi de yağmurlu günlerde romantik fotoğraflarıyla öne çıkan Ankara'yla İstanbul'u kıyasladı.
İlk paylaşım şöyleydi:
En çok beğenilen yorum durumu iki kelimeyle özetledi
Ankara kıyası kaçınılmazdı: Orada romantizm, burada esas duruş
Karenin sanatsal değeri de gözden kaçmadı
👇
Sinema tarihinin en tartışmalı sahnesine nazire
Sporcu gözüyle bakınca durum değişiyor
Yaz sıcağından şikâyet edenlere ince bir sitem
Akla gelen en pratik soru
2009 selini Üsküdar'da yaşayanlar için tanıdık bir manzara
Fotoğrafı olmayan ama hikâyesi olan bir sel anısı
Gülmeyenler de vardı: Bu karenin bir de işe gitmek zorunda olanlar tarafı var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın