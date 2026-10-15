İstanbul'da Su Basan Durakta Bankın Üstüne Çıkan Yolcular Viral Oldu

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak, kentin dört bir yanında yolları göle çevirdi. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı bilançoya göre gün içinde bin 277 su baskını ve 15 heyelan yaşandı, akşam saatlerinde ise trafik neredeyse tamamen kilitlendi. Evine dönmeye çalışan milyonlarca İstanbullunun sınandığı bu günün özeti ise X'te paylaşılan tek bir kare oldu.

Teoman'ın 'İstanbul'da Sonbahar' şarkısına gönderme yapan bir notla paylaşılan fotoğraf, su basan bir otobüs durağında ıslanmamak için bankın üstüne çıkıp otobüs bekleyen yolcuları gösteriyordu. Kısa sürede günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline gelen kareye yorum yağdı. Kimi fotoğrafı sanat eserine benzetti, kimi kışı ve sonbaharı sevenlere seslendi, kimi de yağmurlu günlerde romantik fotoğraflarıyla öne çıkan Ankara'yla İstanbul'u kıyasladı.