İstanbul'da Sağanak Yağmur Altında Mayolarıyla Denize Giren Grubun Görüntüleri Gündem Oldu

Videonun ilk karelerinde, yağmurun bardaktan boşalırcasına yağdığı Bebek sahilinde mayolu bir çift görülüyor. Su birikintilerinin arasında koşup dans eden ikiliyi kısa süre sonra sahildeki başka kişiler de takip ediyor. Görüntülerin üzerinde ise 'İstanbul'da yağmur yağıyormuş' yazısı yer alıyor.

Sonraki sahnelerde grup denizde. Bir kısmı kollarını havaya kaldırıp yağmurun keyfini çıkarırken, merdivenden suya inen bir yüzücü de kalabalığa katılıyor. Video, denizdeki arkadaşlarını arkasına alıp kahkahalar içinde kendini çeken Aydıner'in karesiyle sona eriyor.

Görüntülere gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Grubun keyfine özenenlerden biri 'Mutlu insanlara bayılıyorum, keyfiniz daim olsun' diye yazdı. Bir başka kullanıcı 'Bi evim, bi arabam, bankada 1 milyonum olsa ben de aynısını yapardım. Dünya kısa' derken, yazı denize giremeden geçirenlerden biri 'Koca yaz bitti, ayağım denizi bırak dereye girmedi' diye dert yandı. 'İstanbul'un çilesi bir bizeymiş meğer' diyenler de vardı.

Sağlık açısından uyaranlar da az değildi. Bir kullanıcı 'Yağmur sokaklardaki kimyasalları, lağım sularını doğrudan denize taşır, dipteki kirli çamuru yüzeye çıkarır. (...) Yağmur sonrası en az 2 gün denize girilmez' diye hatırlattı. 'Elektrik çarpmıyor mu?' diye soranlar da oldu. Kentin pek çok noktasında evleri su basarken bu görüntülerin paylaşılmasını yersiz bulan kullanıcılar da tepkilerini dile getirdi.