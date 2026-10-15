İstanbul'da Sağanak Yağmur Altında Mayolarıyla Denize Giren Grubun Görüntüleri Gündem Oldu

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İstanbul'un sağanak yağışla boğuştuğu, pek çok ilçede su baskınlarının yaşandığı gün sosyal medyada bambaşka bir manzara dolaştı. Yağmurdan kaçmak yerine mayolarını giyip sahile koşan bir grup, kendini denizin serin sularına bıraktı.
'Aydın Aydıner' isimli içerik üreticisi, Bebek'te arkadaşlarıyla sağanak altında denize girdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sağanak altında sahile koşup kendilerini denize bıraktılar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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