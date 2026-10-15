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İstanbul'da Sağanak Yağmur Altında Mayolarıyla Denize Giren Grubun Görüntüleri Gündem Oldu

İstanbul'da Sağanak Yağmur Altında Mayolarıyla Denize Giren Grubun Görüntüleri Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:27

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İstanbul'un sağanak yağışla boğuştuğu, pek çok ilçede su baskınlarının yaşandığı gün sosyal medyada bambaşka bir manzara dolaştı. Yağmurdan kaçmak yerine mayolarını giyip sahile koşan bir grup, kendini denizin serin sularına bıraktı.

'Aydın Aydıner' isimli içerik üreticisi, Bebek'te arkadaşlarıyla sağanak altında denize girdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sağanak altında sahile koşup kendilerini denize bıraktılar

Sağanak altında sahile koşup kendilerini denize bıraktılar

Videonun ilk karelerinde, yağmurun bardaktan boşalırcasına yağdığı Bebek sahilinde mayolu bir çift görülüyor. Su birikintilerinin arasında koşup dans eden ikiliyi kısa süre sonra sahildeki başka kişiler de takip ediyor. Görüntülerin üzerinde ise 'İstanbul'da yağmur yağıyormuş' yazısı yer alıyor.

Sonraki sahnelerde grup denizde. Bir kısmı kollarını havaya kaldırıp yağmurun keyfini çıkarırken, merdivenden suya inen bir yüzücü de kalabalığa katılıyor. Video, denizdeki arkadaşlarını arkasına alıp kahkahalar içinde kendini çeken Aydıner'in karesiyle sona eriyor.

Görüntülere gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Grubun keyfine özenenlerden biri 'Mutlu insanlara bayılıyorum, keyfiniz daim olsun' diye yazdı. Bir başka kullanıcı 'Bi evim, bi arabam, bankada 1 milyonum olsa ben de aynısını yapardım. Dünya kısa' derken, yazı denize giremeden geçirenlerden biri 'Koca yaz bitti, ayağım denizi bırak dereye girmedi' diye dert yandı. 'İstanbul'un çilesi bir bizeymiş meğer' diyenler de vardı.

Sağlık açısından uyaranlar da az değildi. Bir kullanıcı 'Yağmur sokaklardaki kimyasalları, lağım sularını doğrudan denize taşır, dipteki kirli çamuru yüzeye çıkarır. (...) Yağmur sonrası en az 2 gün denize girilmez' diye hatırlattı. 'Elektrik çarpmıyor mu?' diye soranlar da oldu. Kentin pek çok noktasında evleri su basarken bu görüntülerin paylaşılmasını yersiz bulan kullanıcılar da tepkilerini dile getirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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