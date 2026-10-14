Düğün Gerginliğini Had Safhada Yaşayan Bir Gelin Bildiğimiz Bütün Sinirli Gelinleri Unutturdu

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en stresli günlerinden biri. Aylar öncesinden salon, kıyafet ve dans için hazırlık yapılıyor, her şeyin kusursuz geçmesi için emek veriliyor. Ancak o gün geldiğinde iş çoğu zaman planlandığı gibi gitmiyor ve ortaya gerginliği daha da artıran durumlar çıkabiliyor. Hem o gerginliği yönetmek hem davetlilere belli etmemeye çalışmak bazen pek de kolay olmuyor.

Bir düğünde dans eden gelin, yüzündeki ciddi ifadeyle ortamı buz kestirdi. 'Bildiğiniz bütün sinirli gelinleri unutun' notuyla paylaştığı o anlarda gelin kendine hakim olmaya çalışsa da bir süre sonra pisti terk etti. Masalardaki davetlilerin de gelini dikkatle izlediği o anlarda gelinin aklından geçenler de merak konusu oldu.

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