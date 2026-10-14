article/comments
article/share
Haberler
Video
Düğün Gerginliğini Had Safhada Yaşayan Bir Gelin Bildiğimiz Bütün Sinirli Gelinleri Unutturdu

Düğün Gerginliğini Had Safhada Yaşayan Bir Gelin Bildiğimiz Bütün Sinirli Gelinleri Unutturdu

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
14.10.2026 - 12:43

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en stresli günlerinden biri. Aylar öncesinden salon, kıyafet ve dans için hazırlık yapılıyor, her şeyin kusursuz geçmesi için emek veriliyor. Ancak o gün geldiğinde iş çoğu zaman planlandığı gibi gitmiyor ve ortaya gerginliği daha da artıran durumlar çıkabiliyor. Hem o gerginliği yönetmek hem davetlilere belli etmemeye çalışmak bazen pek de kolay olmuyor.

Bir düğünde dans eden gelin, yüzündeki ciddi ifadeyle ortamı buz kestirdi. 'Bildiğiniz bütün sinirli gelinleri unutun' notuyla paylaştığı o anlarda gelin kendine hakim olmaya çalışsa da bir süre sonra pisti terk etti. Masalardaki davetlilerin de gelini dikkatle izlediği o anlarda gelinin aklından geçenler de merak konusu oldu. 

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın