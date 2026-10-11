Konya'da Meşhur "İki Katını Başkasına Ver" Akımı Denendi Ama Hesaplar Tutmadı

Para ve hesap işin içine girdiğinde hepimizin kafası farklı çalışıyor. Kimimiz saniyeler içinde en doğru hesabı yaparken kimimiz yıllarca belini doğrultamıyor. Sosyal medyadaki 'Bu parayı sana mı vereyim yoksa iki katını bir sonrakine mi?' akımını görmüşsünüzdür. Videolarda bu zincir genel olarak düzenli bir biçimde ilerlerse de Konya'da işler pek beklendiği gibi gitmedi.

'konyagundemtr' , meşhur 'iki katını başkasına ver' akımını Konya'daki parklarda ve caddelerde karşılaştığı vatandaşlarla denedi. Parayı daha ilk anda kabul edenden, doğru hesapla hem kendisine hem arkadaşına aynı miktarda parayı alana Konya'daki vatandaşlar akımı başka bir boyuta taşıdı.

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