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Konya'da Meşhur "İki Katını Başkasına Ver" Akımı Denendi Ama Hesaplar Tutmadı

Konya'da Meşhur "İki Katını Başkasına Ver" Akımı Denendi Ama Hesaplar Tutmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 09:23

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Para ve hesap işin içine girdiğinde hepimizin kafası farklı çalışıyor. Kimimiz saniyeler içinde en doğru hesabı yaparken kimimiz yıllarca belini doğrultamıyor. Sosyal medyadaki 'Bu parayı sana mı vereyim yoksa iki katını bir sonrakine mi?' akımını görmüşsünüzdür. Videolarda bu zincir genel olarak düzenli bir biçimde ilerlerse de Konya'da işler pek beklendiği gibi gitmedi. 

'konyagundemtr' , meşhur 'iki katını başkasına ver' akımını Konya'daki parklarda ve caddelerde karşılaştığı vatandaşlarla denedi. Parayı daha ilk anda kabul edenden, doğru hesapla hem kendisine hem arkadaşına aynı miktarda parayı alana Konya'daki vatandaşlar akımı başka bir boyuta taşıdı. 

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Peki iki katına çıkarma zinciri neden hesapları şaşırtıyor?

Peki iki katına çıkarma zinciri neden hesapları şaşırtıyor?

Akımın mantığı basit. Eline para geçen kişi, kendi cebinden de ekleyerek bu tutarı iki katına çıkarıp başka birine veriyor. Ancak aynı işlem her halkada tekrarlandığında rakamlar hızla büyüyor. Örneğin 20 liradan başlayan bir zincirde ilk kişi 40, ikinci kişi 80, üçüncü kişi 160 lira vermek zorunda kalıyor. Zincir bu şekilde on halka devam ederse sonuncu kişinin vermesi gereken tutar 20.480 liraya çıkıyor. Fakat elbette akım makul bir seviyede sonlanıyor. 

Konya'da ise akımı gerçekleştirmek isteyen kişi neye uğradığını şaşırdı. Zinciri bir türlü ilerletemediği gibi bir de insanların pratik zekasına tanık oldu. Ortaya da akıma nokta koyan bir video çıktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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