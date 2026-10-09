Daha Az Çabayla Daha İyi Yaşamayı Öneren Yeni Akım: Lazymaxxing

Arwa Mahdawi, sabahın köründe kalkıp kilometrelerce koşan şirket yöneticilerinin tarzına özenmek yerine kalbini hafta sonu uykusuyla korumayı tercih ettiğini söylüyor. Her saniyeyi ölçüp biçen, vücut verilerini sürekli takip eden ve çoğu zaman keyifsiz kalan bu yaşam tarzına karşı onun listesinde zahmetsiz ama etkili adımlar var.

Bunlardan biri sabah kahvesi. Tulane Üniversitesi'nden Lu Qi ve ekibinin 2025'te European Heart Journal'da yayımlanan çalışması, ABD'de 40 binden fazla yetişkinin yaklaşık 10 yıllık verisini inceledi. Kahvesini yalnızca sabah saatlerinde içenlerde erken ölüm riski kahve içmeyenlere göre yüzde 16, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski ise yüzde 31 daha düşük bulundu. Kahveyi gün boyu içenlerde ise böyle bir fark görülmedi.

Listenin en şaşırtıcı maddesi küfür. İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nin deneyleri, canı yanan birinin ağzından kaçırdığı bir küfrün ağrıya dayanma süresini uzatabildiğini ve kısa süreli odaklanmayı artırabildiğini gösteriyor.

Mahdawi akşamları kafa dağıtmak için izlenen hafif dizilerin de hakkını veriyor: Bu tür yapımlardan keyif almanın, geniş bir kültürel zevkin işareti olabileceğini öne süren araştırmalar da var. Kanepede uzanıp cips yiyerek polisiye okumanın sağlığa iyi geldiğini kanıtlayan bir çalışmaya ise henüz rastlamadığını esprili bir dille ekliyor.