Daha Az Çabayla Daha İyi Yaşamayı Öneren Yeni Akım: Lazymaxxing
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabah 5'te kalkıp koşan, uykusunu saat saat takip eden, gününün her dakikasını verimli geçirmeye çalışan 'kendini optimize etme' kültürüne sosyal medyadan yeni bir itiraz geldi. İngilizcede 'lazymaxxing' adıyla yayılan akım, hayatı en zor yoldan yaşamak yerine az çabayla iyi hissetmeyi savunuyor. The Guardian yazarı Arwa Mahdawi de hafta sonu geç kalkmanın, sabah kahvesinin ve hatta küfretmenin bile bilimsel bir karşılığı olduğunu hatırlatarak akıma sahip çıktı. Uzmanlara göre mesele hiçbir şey yapmamak değil, enerjiyi nereye harcadığımızı yeniden düşünmek.
Kaynak: The Guardian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu biraz daha uzun uyumak tansiyonu koruyabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah içilen kahve ve ağızdan kaçan küfür de listede
Akımın asıl derdi iyi alışkanlıkları kolaylaştırmak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın