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Yaşam
Sizin Yerinize Kuyrukta Bekleyerek Para Kazanıyor

Sizin Yerinize Kuyrukta Bekleyerek Para Kazanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 15:58
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Robert Samuel, Ekim 2015'te New York'ta müşterilerinin yerine kuyrukta bekleyerek haftada 1000 dolara kadar kazandığını söyledi. Yeni çıkan telefonlardan Broadway biletlerine kadar pek çok sırada başkaları adına yer tuttu.

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Samuel işe bir telefon sırasındaki yerini birkaç yüz dolara satarak başladı

Samuel işe bir telefon sırasındaki yerini birkaç yüz dolara satarak başladı

Samuel, yeni çıkan bir telefonu almak için sırada beklerken yerini birkaç yüz dolara sattı. Fikri 2012'de kurduğu şirkete dönüştürdü.

Müşterileri onu Broadway oyun biletleri, popüler bir tatlı, tablet satışları ve brunch masası için sıraya gönderiyordu. Samuel o dönemde yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çalışıyordu.

Ekipten Adonis Porch, yağmurda, karda, sıcakta ve dondurucu soğukta sırada oturduğunu söyledi. Bekleyenler vakit geçirmek için dizi izliyor, uyuyor ve bol şeker yiyordu.

Ücret ilk saat için 25 dolardan başlıyordu ve bir iş 48 saat sürdü

Ücret ilk saat için 25 dolardan başlıyordu ve bir iş 48 saat sürdü

İlk saat için 25 dolar, sonraki her yarım saat için 10 dolar ödeniyordu. Ücret, sırada bekleyen her kişi için ayrı hesaplanıyordu.

En uzun işlerinden biri, New York'ta Meatpacking District'teki bir mağazanın önünde bir telefon için 48 saat beklemekti. Samuel bu iş karşılığında 1000 dolar kazandığını anlattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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