Sizin Yerinize Kuyrukta Bekleyerek Para Kazanıyor

Samuel, yeni çıkan bir telefonu almak için sırada beklerken yerini birkaç yüz dolara sattı. Fikri 2012'de kurduğu şirkete dönüştürdü.

Müşterileri onu Broadway oyun biletleri, popüler bir tatlı, tablet satışları ve brunch masası için sıraya gönderiyordu. Samuel o dönemde yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çalışıyordu.

Ekipten Adonis Porch, yağmurda, karda, sıcakta ve dondurucu soğukta sırada oturduğunu söyledi. Bekleyenler vakit geçirmek için dizi izliyor, uyuyor ve bol şeker yiyordu.