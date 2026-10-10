Sizin Yerinize Kuyrukta Bekleyerek Para Kazanıyor
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Samuel işe bir telefon sırasındaki yerini birkaç yüz dolara satarak başladı
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Ücret ilk saat için 25 dolardan başlıyordu ve bir iş 48 saat sürdü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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