Yeni Mesleğin Görevi Yapay Zekayla Kavga Etmek: Günlüğü 800 Dolar
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ABD merkezli yapay zeka girişimi Memvid, Mart 2026'da sohbet botlarını bilerek zorlayacak birini aradığını duyurdu. Uzaktan yapılacak tek seferlik iş 8 saat sürecekti ve karşılığında saatlik 100 dolardan toplam 800 dolar (yaklaşık 40 bin TL) ödenecekti.
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Aranan kişi sohbet botlarının hafızasını saatlerce sınayacaktı
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Teknolojiden defalarca hayal kırıklığı yaşamış olmak aranan şartların başındaydı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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