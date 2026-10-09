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Yeni Mesleğin Görevi Yapay Zekayla Kavga Etmek: Günlüğü 800 Dolar

Yeni Mesleğin Görevi Yapay Zekayla Kavga Etmek: Günlüğü 800 Dolar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 18:05
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ABD merkezli yapay zeka girişimi Memvid, Mart 2026'da sohbet botlarını bilerek zorlayacak birini aradığını duyurdu. Uzaktan yapılacak tek seferlik iş 8 saat sürecekti ve karşılığında saatlik 100 dolardan toplam 800 dolar (yaklaşık 40 bin TL) ödenecekti.

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Aranan kişi sohbet botlarının hafızasını saatlerce sınayacaktı

Aranan kişi sohbet botlarının hafızasını saatlerce sınayacaktı

İlanın başlığı 'Yapay zekaya zorbalık yaparak para kazan' anlamına geliyordu. Seçilen kişinin farklı platformlardaki botlarla uzun sohbetler yapması ve önceki konuşmaları hatırlayıp hatırlamadıklarını test etmesi bekleniyordu.

Botların her hatası ve kendini tekrar eden her döngü tek tek kayda geçirilecekti. Adaydan tepkilerini süzmeden, olduğu gibi göstermesi de istendi.

Ticari sohbet botlarının uzun süren konuşmalarda hafıza gerektiren görevlerde yüzde 30 ile 60 arasında doğruluk kaybettiği öne sürülüyor. Memvid'in geliştirdiği yazılım da tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Teknolojiden defalarca hayal kırıklığı yaşamış olmak aranan şartların başındaydı

Teknolojiden defalarca hayal kırıklığı yaşamış olmak aranan şartların başındaydı

Memvid, adaylarda teknik uzmanlıktan çok yapay zeka araçlarına karşı gerçek bir şikayet aradı. Listede teknolojinin sık sık yüzüstü bıraktığı biri olmak, aynı soruyu tekrar tekrar sorabilecek sabır ve yapay zekanın neden daha iyi olması gerektiğine dair güçlü bir görüş yer alıyordu. Daha önce benzer deneyim beklenmiyordu.

Görevi alacak kişinin oturumu kameraya ya da ekran kaydına alınacaktı. Ortaya çıkan içerik şirketin malı olacak, tanıtım ve basın çalışmalarında kullanılacaktı.

İlanla yalnızca bir kişi aranıyordu ve şirket artık başvuru kabul etmiyor. Sürekli bir meslek değil, 8 saatlik tek seferlik görev söz konusuydu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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