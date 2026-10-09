Yeni Mesleğin Görevi Yapay Zekayla Kavga Etmek: Günlüğü 800 Dolar

İlanın başlığı 'Yapay zekaya zorbalık yaparak para kazan' anlamına geliyordu. Seçilen kişinin farklı platformlardaki botlarla uzun sohbetler yapması ve önceki konuşmaları hatırlayıp hatırlamadıklarını test etmesi bekleniyordu.

Botların her hatası ve kendini tekrar eden her döngü tek tek kayda geçirilecekti. Adaydan tepkilerini süzmeden, olduğu gibi göstermesi de istendi.

Ticari sohbet botlarının uzun süren konuşmalarda hafıza gerektiren görevlerde yüzde 30 ile 60 arasında doğruluk kaybettiği öne sürülüyor. Memvid'in geliştirdiği yazılım da tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.