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Bu Kütüphanede Kitap Yerine İnsan Ödünç Alıyorsunuz

Bu Kütüphanede Kitap Yerine İnsan Ödünç Alıyorsunuz

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 21:26
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İnsan Kütüphanesi'nde okurlar raftan kitap almıyor, bir insanı ödünç alıp onunla sohbet ediyor. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 2000 yılında başlayan uygulama bugün 80'den fazla ülkede yapılıyor.

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İnsan Kütüphanesi 2000 yılında Kopenhag'da dört kişi tarafından kuruldu

İnsan Kütüphanesi 2000 yılında Kopenhag'da dört kişi tarafından kuruldu

Fikir 2000 yılında Kopenhag'da doğdu. Projeyi Ronni Abergel, kardeşi Dany Abergel, Asma Mouna ve Christoffer Erichsen hayata geçirdi.

İlk etkinlik dört gün boyunca her gün sekiz saat açık kaldı. Okurların seçebileceği 50'den fazla kitap başlığı vardı ve bin kişiden fazla okur katıldı.

İnsan Kütüphanesi kendisini, kişisel sohbetler için güvenli bir çerçeve sunan öğrenme platformu olarak tanımlıyor. Amaç, sohbetler yoluyla önyargıları ve kalıp yargıları sorgulatmak.

Kitap olan gönüllüler kendi yaşadıklarını okurlarla paylaşıyor

Kitap olan gönüllüler kendi yaşadıklarını okurlarla paylaşıyor

İnsan Kütüphanesi'nde kitap, kendi deneyimini anlatan bir gönüllü. Gönüllüler yaşayan kitap olarak adlandırılıyor ve okurla birebir konuşuyor.

Kitaplar çoğunlukla önyargıya, damgalanmaya ya da ayrımcılığa sık maruz kalan gruplardan geliyor. Okurlar merak ettikleri konularda soru sorabiliyor.

Kuruluş, zor soruların beklendiğini, değer gördüğünü ve yanıtlandığını söylüyor. Sohbetler yargılamadan ve güvenli bir çerçevede yapılıyor.

Kopenhag'daki Okuma Bahçesi 5 Ekim 2025'te kapandı

Kopenhag'daki Okuma Bahçesi 5 Ekim 2025'te kapandı

Okuma Bahçesi 2020'de Kopenhag Belediyesi ile ortaklaşa açıldı. Ücretsiz bahçede ziyaretçiler bir insanı ödünç alıp sohbet edebiliyordu.

Son açık gün 5 Ekim 2025 oldu. Kurucu Ronni Abergel, kapanışın nedeni olarak kapsayıcılık alanındaki son küresel gelişmeleri ve maliyetlerin karşılanamamasını gösterdi.

İnsan Kütüphanesi etkinlikleri kütüphanelerde, müzelerde, festivallerde ve okullarda, hem yüz yüze hem çevrim içi düzenleniyor. Kuruluş, 80'den fazla ülkede uygulandığını açıklıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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