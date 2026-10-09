Bu Kütüphanede Kitap Yerine İnsan Ödünç Alıyorsunuz

Fikir 2000 yılında Kopenhag'da doğdu. Projeyi Ronni Abergel, kardeşi Dany Abergel, Asma Mouna ve Christoffer Erichsen hayata geçirdi.

İlk etkinlik dört gün boyunca her gün sekiz saat açık kaldı. Okurların seçebileceği 50'den fazla kitap başlığı vardı ve bin kişiden fazla okur katıldı.

İnsan Kütüphanesi kendisini, kişisel sohbetler için güvenli bir çerçeve sunan öğrenme platformu olarak tanımlıyor. Amaç, sohbetler yoluyla önyargıları ve kalıp yargıları sorgulatmak.