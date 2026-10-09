Bu Kütüphanede Kitap Yerine İnsan Ödünç Alıyorsunuz

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İnsan Kütüphanesi 2000 yılında Kopenhag'da dört kişi tarafından kuruldu
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Kitap olan gönüllüler kendi yaşadıklarını okurlarla paylaşıyor
Kopenhag'daki Okuma Bahçesi 5 Ekim 2025'te kapandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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