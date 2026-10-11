Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1992'de İlkokula Başladığı İlk Günün Videosunu Paylaştı

Tek tip okul kıyafeti uygulaması 1981 yılında mevzuata girdi ve uzun yıllar boyunca öğrencilerin okul hayatının değişmez bir parçası oldu. 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle tek tip kıyafet zorunluluğu kaldırıldı. Bu düzenlemeyle okul yönetimleri, velilerin en az yüzde 60'ının onayını alarak kıyafet belirleyebilir hale geldi.

Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ise ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafetini okul müdürlüğü belirleyebiliyor. Bu kıyafet, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenlerin görüşü alınarak seçiliyor ve dört eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemiyor. Özel gün ve kutlamalarda veliye mali yük getirecek ayrı bir kıyafet de aldırılamıyor. Yani 1992'nin sınıflarındaki o ortak görünüm, bugün okuldan okula değişen bir düzene dönüşmüş durumda. Hepimizin hayatının bir parçası olan mavi önlük ise şimdi sadece nostaljik bir parça.