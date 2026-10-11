Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1992'de İlkokula Başladığı İlk Günün Videosunu Paylaştı

Okulların açıldığı bu günlerde hepimiz 'Keşke şu an ben de 1. sınıfa başlasaydım' demişizdir. Elimizde sıkıca tuttuğumuz çantalar, önlüğün beyaz yakası ve ilk kez oturduğumuz sıra, aradan yıllar geçse de hafızamızdaki yerini koruyor. 90'lı yıllarda okula başlayanlar için okul bambaşka bir anlama geliyordu. Şimdi de o günlerin görüntüleri karşımıza çıktığında, bugünün çocuklarıyla bizim çocukluğumuz arasındaki farkı bir kez daha hissediyoruz.
'bugceiciuyan' isimli kullanıcı, 1992 yılında birinci sınıfa başladığı ilk günün videosunu paylaştı. Kalabalık sınıfta sıralara yerleşen çocukların görüldüğü görüntülerde mavi önlük dikkat çekti. Paylaşımına eklediği notta o günkü küçük kıza seslenen kullanıcının sözleri izleyenlerin içini ısıttı.
Mavi önlük bir dönemin simgesi haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın