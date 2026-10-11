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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1992'de İlkokula Başladığı İlk Günün Videosunu Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1992'de İlkokula Başladığı İlk Günün Videosunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 08:49 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 09:37

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Okulların açıldığı bu günlerde hepimiz 'Keşke şu an ben de 1. sınıfa başlasaydım' demişizdir. Elimizde sıkıca tuttuğumuz çantalar, önlüğün beyaz yakası ve ilk kez oturduğumuz sıra, aradan yıllar geçse de hafızamızdaki yerini koruyor. 90'lı yıllarda okula başlayanlar için okul bambaşka bir anlama geliyordu. Şimdi de o günlerin görüntüleri karşımıza çıktığında, bugünün çocuklarıyla bizim çocukluğumuz arasındaki farkı bir kez daha hissediyoruz.

'bugceiciuyan' isimli kullanıcı, 1992 yılında birinci sınıfa başladığı ilk günün videosunu paylaştı. Kalabalık sınıfta sıralara yerleşen çocukların görüldüğü görüntülerde mavi önlük dikkat çekti. Paylaşımına eklediği notta o günkü küçük kıza seslenen kullanıcının sözleri izleyenlerin içini ısıttı.

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Mavi önlük bir dönemin simgesi haline geldi.

Mavi önlük bir dönemin simgesi haline geldi.

Tek tip okul kıyafeti uygulaması 1981 yılında mevzuata girdi ve uzun yıllar boyunca öğrencilerin okul hayatının değişmez bir parçası oldu. 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle tek tip kıyafet zorunluluğu kaldırıldı. Bu düzenlemeyle okul yönetimleri, velilerin en az yüzde 60'ının onayını alarak kıyafet belirleyebilir hale geldi.

Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ise ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafetini okul müdürlüğü belirleyebiliyor. Bu kıyafet, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenlerin görüşü alınarak seçiliyor ve dört eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemiyor. Özel gün ve kutlamalarda veliye mali yük getirecek ayrı bir kıyafet de aldırılamıyor. Yani 1992'nin sınıflarındaki o ortak görünüm, bugün okuldan okula değişen bir düzene dönüşmüş durumda. Hepimizin hayatının bir parçası olan mavi önlük ise şimdi sadece nostaljik bir parça.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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