Çin'de Üniversite Okuyan Bir İçerik Üreticisi Kampüste Geçen Bir Gününü Paylaştı

Çin Hükümeti Bursu, ülkede eğitim görmek isteyen Türkiye vatandaşları için en avantajlı yollardan biri. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden alınıyor ve sistemde başvurusu bulunmayan adaylar sözlü sınava çağrılmıyor. Lisans için lise mezunu olmak ve 25 yaşın altında olmak gerekiyor. Yüksek lisansta yaş sınırı 35, doktorada ise 40.

Burs kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti, ücretsiz yurt ya da konaklama desteği, aylık ödeme ve sağlık sigortası veriliyor. Aylık ödeme lisansta 2500 yuan, yüksek lisansta 3000 yuan, doktorada 3500 yuan. Sağlık sigortası ise yıllık 800 yuan değerinde. Çince eğitim verilen lisans programları için genellikle HSK 3 seviyesinde Çince yeterliliği isteniyor. 2026-2027 döneminde lisans adaylarının başvurudan önce China Scholastic Competency Assessment sınavına girmesi de gerekiyor. Kontenjanlar ve başvuru tarihleri her yıl değişebildiği için güncel bilgiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık burs duyurusundan ulaşmak gerekiyor.