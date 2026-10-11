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Çin'de Üniversite Okuyan Bir İçerik Üreticisi Kampüste Geçen Bir Gününü Paylaştı

Çin'de Üniversite Okuyan Bir İçerik Üreticisi Kampüste Geçen Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 09:45

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Yurt dışında üniversite okumak, ülkemizde birçok gencin hayalini kurduğu bir deneyim. Bu sebeple farklı ülkelerdeki kampüs hayatının gerçekte nasıl göründüğü de merak konusu. Özellikle Çin gibi dili, alfabesi ve yaşam düzeniyle bizden çok uzak bir ülkede okumak, öğrencinin hayatını tamamen değiştirebiliyor. 

Çin'de üniversite okuyan Türk öğrenci, 'Çin'de üniversitede bir günüm' notuyla paylaştığı videoda kampüsteki gününü gösterdi. Yeşilliklerle çevrili kampüs yolları, bilgisayar laboratuvarları ve masada duran buzlu içecek görüldü. Sakin kampüs kareleri izleyenlerin içini açtı.

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Peki Çin'de okumanın avantajları var mı?

Peki Çin'de okumanın avantajları var mı?

Çin Hükümeti Bursu, ülkede eğitim görmek isteyen Türkiye vatandaşları için en avantajlı yollardan biri. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden alınıyor ve sistemde başvurusu bulunmayan adaylar sözlü sınava çağrılmıyor. Lisans için lise mezunu olmak ve 25 yaşın altında olmak gerekiyor. Yüksek lisansta yaş sınırı 35, doktorada ise 40.

Burs kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti, ücretsiz yurt ya da konaklama desteği, aylık ödeme ve sağlık sigortası veriliyor. Aylık ödeme lisansta 2500 yuan, yüksek lisansta 3000 yuan, doktorada 3500 yuan. Sağlık sigortası ise yıllık 800 yuan değerinde. Çince eğitim verilen lisans programları için genellikle HSK 3 seviyesinde Çince yeterliliği isteniyor. 2026-2027 döneminde lisans adaylarının başvurudan önce China Scholastic Competency Assessment sınavına girmesi de gerekiyor. Kontenjanlar ve başvuru tarihleri her yıl değişebildiği için güncel bilgiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık burs duyurusundan ulaşmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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