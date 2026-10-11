Çin'de Üniversite Okuyan Bir İçerik Üreticisi Kampüste Geçen Bir Gününü Paylaştı

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Yurt dışında üniversite okumak, ülkemizde birçok gencin hayalini kurduğu bir deneyim. Bu sebeple farklı ülkelerdeki kampüs hayatının gerçekte nasıl göründüğü de merak konusu. Özellikle Çin gibi dili, alfabesi ve yaşam düzeniyle bizden çok uzak bir ülkede okumak, öğrencinin hayatını tamamen değiştirebiliyor.
Çin'de üniversite okuyan Türk öğrenci, 'Çin'de üniversitede bir günüm' notuyla paylaştığı videoda kampüsteki gününü gösterdi. Yeşilliklerle çevrili kampüs yolları, bilgisayar laboratuvarları ve masada duran buzlu içecek görüldü. Sakin kampüs kareleri izleyenlerin içini açtı.
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Peki Çin'de okumanın avantajları var mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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