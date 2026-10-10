600 Metre Rakımda Yetişiyor: Coğrafi İşaretli Meyve İçin Hasat Başladı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 600 metre rakımda yetiştirilen coğrafi işaretli Kuytucak narında hasat başladı. İnce kabuğu, iri taneleri ve tatlı aromasıyla bilinen narın kilogramı tarlada 70-80 liradan satılıyor.
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Kaynak: İHA
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Her yıl ekim ayında başlayan hasat, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 30 gün sürüyor.
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İnce kabuğu, iri taneleri ve farklı aromasıyla dikkat çeken Kuytucak narı, bölgeye özgü bir lezzet sunuyor.
Yaklaşık 200 dönüm alanda bu yıl 350 ton rekolte bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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