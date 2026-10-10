600 Metre Rakımda Yetişiyor: Coğrafi İşaretli Meyve İçin Hasat Başladı

Tarlada kilogramı 70-80 liradan alıcı bulan narda, yaklaşık 200 dönüm alanda 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

10 dönümlük bahçesinde hasat yapan üretici Veysel Demir, Kuytucak narının bölgenin en lezzetli ürünlerinden biri olduğunu belirterek, geçen yıl da 80 lira civarında sattıklarını, bu yıl rekolte iyi olduğu için fiyatların bu seviyelerde seyrettiğini söyledi. Demir, yaz boyunca bahçenin bakımının zor olduğunu, ürüne çok emek verildiğini ve narı Kozan ile çevresine gönderdiklerini ifade etti.