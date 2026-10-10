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600 Metre Rakımda Yetişiyor: Coğrafi İşaretli Meyve İçin Hasat Başladı

600 Metre Rakımda Yetişiyor: Coğrafi İşaretli Meyve İçin Hasat Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 20:30
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Adana'nın Kozan ilçesinde 600 metre rakımda yetiştirilen coğrafi işaretli Kuytucak narında hasat başladı. İnce kabuğu, iri taneleri ve tatlı aromasıyla bilinen narın kilogramı tarlada 70-80 liradan satılıyor.

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Kaynak: İHA

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Her yıl ekim ayında başlayan hasat, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 30 gün sürüyor.

Her yıl ekim ayında başlayan hasat, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 30 gün sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Kuytucak narında hasat başladı. Kozan'a bağlı Kuytucak Mahallesi'nde her yıl ekim ayında başlayan ve yaklaşık 30 gün süren hasat, zorlu arazi şartlarında devam ediyor.

Üreticiler, yaz boyunca bakımını yaptıkları narları dalından toplayarak Kozan ve çevresindeki tüketicilere ulaştırıyor.

İnce kabuğu, iri taneleri ve farklı aromasıyla dikkat çeken Kuytucak narı, bölgeye özgü bir lezzet sunuyor.

İnce kabuğu, iri taneleri ve farklı aromasıyla dikkat çeken Kuytucak narı, bölgeye özgü bir lezzet sunuyor.

Kuytucak narı, bölgeye özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. İnce kabuğu, iri taneleri ve farklı aromasıyla talep gören nar, kendine özgü özellikleriyle diğer nar çeşitlerinden ayrılıyor.

Üretici Erol Kızıldağ, narın 600 rakımda yetiştiğini, dış renginin beyaz, kabuğunun ince olduğunu ve içinin aroması ile lezzetinin diğer narlardan farklı olduğunu söyledi. Kızıldağ, 'Her yerde nar yetişir ama bunun lezzetini bulamazlar' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 200 dönüm alanda bu yıl 350 ton rekolte bekleniyor.

Yaklaşık 200 dönüm alanda bu yıl 350 ton rekolte bekleniyor.

Tarlada kilogramı 70-80 liradan alıcı bulan narda, yaklaşık 200 dönüm alanda 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

10 dönümlük bahçesinde hasat yapan üretici Veysel Demir, Kuytucak narının bölgenin en lezzetli ürünlerinden biri olduğunu belirterek, geçen yıl da 80 lira civarında sattıklarını, bu yıl rekolte iyi olduğu için fiyatların bu seviyelerde seyrettiğini söyledi. Demir, yaz boyunca bahçenin bakımının zor olduğunu, ürüne çok emek verildiğini ve narı Kozan ile çevresine gönderdiklerini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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